Карпин назвал неудовлетворительными результаты «Динамо» после четырех туров РПЛ

СОЧИ, 10 августа. /ТАСС/. Одна победа в четырех матчах Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) текущего сезона является неудовлетворительным результатом для московского футбольного клуба «Динамо». Об это журналистам заявил главный тренер бело-голубых Валерий Карпин.
В воскресенье «Динамо» на выезде со счетом 1:1 сыграло вничью с «Сочи». После четырех туров команда одержала одну победу, потерпела одно поражение и дважды сыграла вничью.
«Результатом, понятно, недовольны, к обороне вопросов вообще нет. Первый тайм особенно понравился, моменты были в первом и втором таймах, но если не забиваешь, забивают тебе — из ничего. Хорошего было намного больше. Одна победа на старте сезона? Для меня это неудовлетворительно, ожидали мы большего и другого», — сказал Карпин.
«Вижу ли вину [вратаря “Динамо”] Андрея Лунева в пропущенном мяче? Я гол в повторе не видел, но говорят, что ближний угол — угол вратаря. Что говорить, кто виноват — кто не виноват», — добавил он.
«Динамо» идет на девятом месте в турнирной таблице РПЛ с пятью очками. В следующем туре бело-голубые дома сыграют с московским ЦСКА 17 августа.