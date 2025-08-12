«Зенит» хочет сменить тренера. Переговоры уже идут: «Надо что-то менять»

«В “Зените” считают, что вратари деградируют при Жевнове: питерцы рассматривают вариант с усилением тренерского штаба специалистом в этой области.



Идут переговоры с Бородиным из “Сочи”. Семак хорошо знаком с ним по “Зениту” и рассчитывает, что Дмитрий поможет в развитии Латышонка с Адамовым.



Семак после матча с ЦСКА заявил, что Латышонок в этом году выручает меньше, чем в прошлом.



У Евгения сократился процент отраженных ударов (84% — 55%) и количество предотвращенных голов по разнице между ожидаемыми и пропущенными (в прошлом сезоне вытащил 9,2 раза, в этом пустил на 1,9 мячей больше).



Плюс допустил роковую ошибку с “Ростовом” и, как намекнул Семак, не спас в эпизоде с голом Алеррандро. В общем, надо что-то менять и теперь, похоже, работать с киперами в Питере будет не Жевнов, а Бородин», — написал Карпов в своем телеграм-канале.