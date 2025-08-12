«Зенит» хочет сменить тренера. Переговоры уже идут: «Надо что-то менять»

«В “Зените” считают, что вратари деградируют при Жевнове: питерцы рассматривают вариант с усилением тренерского штаба специалистом в этой области.
Идут переговоры с Бородиным из “Сочи”. Семак хорошо знаком с ним по “Зениту” и рассчитывает, что Дмитрий поможет в развитии Латышонка с Адамовым.
Семак после матча с ЦСКА заявил, что Латышонок в этом году выручает меньше, чем в прошлом.
У Евгения сократился процент отраженных ударов (84% — 55%) и количество предотвращенных голов по разнице между ожидаемыми и пропущенными (в прошлом сезоне вытащил 9,2 раза, в этом пустил на 1,9 мячей больше).
Плюс допустил роковую ошибку с “Ростовом” и, как намекнул Семак, не спас в эпизоде с голом Алеррандро. В общем, надо что-то менять и теперь, похоже, работать с киперами в Питере будет не Жевнов, а Бородин», — написал Карпов в своем телеграм-канале.
Напомним, что Жевнов вошел в тренерский штаб «Зенита» в сентябре 2018 года.
«Зенит» неудачно стартовал в новом сезоне РПЛ, набрав лишь 5 очков в 4 матчах. Петербургская команда занимает 8-е место в турнирной таблице.
Дмитрий Бородин — бывший вратарь «Зенита», в прошлом поработавший в молодежной команде сине-бело-голубых. В «Сочи» работает с 2018 года.