Роша перешел из ЦСКА в «Аль-Джазиру»

Роше 30 лет. Бразилец присоединился к ЦСКА в сентябре 2022 года и за это время провел 107 матчей, в которых забил семь голов и отдал девять голевых передач. Вместе с армейцами он стал двукратным обладателем Кубка России и один раз выиграл Суперкубок страны.