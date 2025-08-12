Роша перешел из ЦСКА в «Аль-Джазиру»

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Бразильский защитник Виллиан Роша покинул московский ЦСКА и продолжит карьеру в «Аль-Джазире» из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщается на сайте российского футбольного клуба.
Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил РИА Новости, что армейский клуб заработает на трансфере Роши в «Аль-Джазиру» около 6 миллионов долларов.
Роше 30 лет. Бразилец присоединился к ЦСКА в сентябре 2022 года и за это время провел 107 матчей, в которых забил семь голов и отдал девять голевых передач. Вместе с армейцами он стал двукратным обладателем Кубка России и один раз выиграл Суперкубок страны.