Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Истанбул Башакшехир
0
:
Викинг
1
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.85
П2
3.50
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Сочи
0
:
Крылья Советов
0
Все коэффициенты
П1
2.85
X
2.55
П2
3.40
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Локомотив
1
:
Балтика
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.50
П2
14.75
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.40
П2
2.75
Футбол. Суперкубок
22:00
ПСЖ
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
7.26
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2

«Фейеноорд» может взять в аренду нападающего «Спартака» Угальде — Voetbal International

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде на правах аренды может перейти в «Фейеноорд». Об этом сообщает Voetbal International.

Источник: Чемпионат.com

По данным источника, клубу из Роттердама будет непросто сразу же совершить полноценный трансфер футболиста, поэтому аренда с правом выкупа может стать более реалистичным вариантом сделки.

В прошлом сезоне Угальде принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и шестью результативными передачами. В пяти играх нынешнего сезона Манфред результативными действиями не отметился. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.