«Фейеноорд» может взять в аренду нападающего «Спартака» Угальде — Voetbal International

В прошлом сезоне Угальде принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и шестью результативными передачами. В пяти играх нынешнего сезона Манфред результативными действиями не отметился. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.