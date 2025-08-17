ЦСКА обыграл «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА со счетом 3:1 обыграли столичное «Динамо» в матче пятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в присутствии 22 626 зрителей.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Матеус Алвес (13-я минута), Милан Гайич (21) и Матвей Кисляк (42). У проигравших отличился Денис Макаров (50).
ЦСКА набрал 11 очков и вышел на 2-е место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 5 очками располагается на 12-й строчке.
В следующем туре ЦСКА 24 августа примет тольяттинский «Акрон», «Динамо» 23 августа на своем поле сыграет с командой «Пари Нижний Новгород».
Футбол, Премьер-лига, Тур 5
17.08.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Фабио Челестини
Статистика
Динамо
ЦСКА
Удары в створ
8
6
Угловые
3
3
Фолы
10
11
Офсайды
1
6
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
