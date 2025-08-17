Карпин надеется, что футболисты «Динамо» перестанут делать глупые ошибки

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Валерий Карпин надеется, что результаты команды улучшатся и у нее не будет глупых ошибок. Об этом он рассказал журналистам.
В воскресенье «Динамо» проиграло московскому ЦСКА со счетом 1:3 в матче пятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Выходить из ситуации можно только за счет работы. Первый гол в наши ворота — это ошибка Бителло. До гола моменты создавали только мы. Этот гол психологически повлиял на нас, но второй тайм и 15 минут первого тайма вселяют надежду. Будем работать дальше, и надеюсь, что будет результат, не будет глупых ошибок», — сказал Карпин.
«Динамо» набрало 5 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.