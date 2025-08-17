Карпин надеется, что футболисты «Динамо» перестанут делать глупые ошибки

«Выходить из ситуации можно только за счет работы. Первый гол в наши ворота — это ошибка Бителло. До гола моменты создавали только мы. Этот гол психологически повлиял на нас, но второй тайм и 15 минут первого тайма вселяют надежду. Будем работать дальше, и надеюсь, что будет результат, не будет глупых ошибок», — сказал Карпин.