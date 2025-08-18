«Я веду битву более 11 лет». Экс-игрок «Реала» и «Локомотива» требует € 35 млн от ФИФА

Дело Босмана серьёзно изменило футбольный бизнес. А ситуация с Диарра пока что не повлияла на отношения клуб-игрок. Как минимум из-за того, что ФИФА подала апелляцию и финального решения ещё нет. Если же Суд ЕС оставит первоначальный вердикт в силе (скорее всего, это и произойдёт), то ФИФА и Евросоюз начнут консультации по изменениям в регламентах. Но кейс Диарра вряд ли повлияет на футбол так, как «дело Босмана». Да, ФИФА придётся изменить некоторые пункты своего регламента, но это не «перевернёт игру» на 180 градусов.