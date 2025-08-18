«Я веду битву более 11 лет». Экс-игрок «Реала» и «Локомотива» требует € 35 млн от ФИФА

Интересный сюжет продолжает развиваться вокруг экс-полузащитника мадридского «Реала», «Челси», «Локомотива», «Анжи» и сборной Франции Лассана Диарра. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) сообщила о судебном разбирательстве в бельгийских судах с участием бывшего игрока. Диарра требует € 35 млн от Международной федерации футбола (ФИФА) и Королевской бельгийской ассоциации (KBVB) за ущерб от правил ФИФА! Чем организации так не угодили Лассана?
История с Диарра не случилась бы без «Локомотива»
Перед началом сезона-2014/2015 Диарра не явился на тренировочный сбор «Локомотива». Из-за этого клуб разорвал с ним контракт в одностороннем порядке и подал жалобу в ФИФА и Спортивный арбитражный суд (CAS). Палата по разрешению споров признала расторжение контракта законным и обязала футболиста выплатить неустойку в € 10,5 млн.
В феврале 2015 года Диарра мог перейти в бельгийский «Шарлеруа». Но клуб хотел гарантий того, что ему не придётся выплачивать штраф «Локомотиву» вместо футболиста, так как, по правилам ФИФА и KBVB, именно команда могла стать должником. Контракт с французом в итоге не заключили. По мнению Диарра, переход сорвался по вине ФИФА и KBVB, которые не дали гарантий бельгийской команде. Полузащитник в итоге остался без футбола на год: он подписал контракт с «Марселем» только в июле 2015 года.
Лассана воспользовался тем, что бельгийские гражданские суды вправе рассматривать спортивные дела, и обратился в один из них, хотя во многих странах не принято оспаривать решения CAS. Француз в иске указал на два положения регламента ФИФА. Согласно первому, игрокам отказывали в выдаче трансферного сертификата для перехода в новую команду, если между предыдущим клубом и футболистом продолжается контрактный спор. В такой ситуации ФИФА могла ограничить трансфер до урегулирования разногласий.
А второе положение касалось солидарной ответственности нового клуба с футболистом (то, чего и боялся «Шарлеруа»). По действовавшим правилам на команду, подписавшую оштрафованного за неправомерное расторжение контракта игрока, могли повесить как минимум часть неустойки.
В 2017 году Коммерческий суд Шарлеруа признал правоту Диарра и подчеркнул, что принцип солидарной ответственности игрока, на которого наложен штраф, и его новой команды равносилен обязательству выплатить отступные прежнему клубу, чтобы подписать игрока, который по факту находится без контракта. После победы Лассана в суде Шарлеруа ФИФА оспорила решение в Апелляционном суде Монса. Тот запросил вердикт Суда Евросоюза для прояснения вопроса, нарушает ли регламент ФИФА нормы ЕС.
В итоге в октябре 2024 года Суд ЕС признал правоту Диарра. «Правила, о которых идёт речь, таковы, что они препятствуют свободному перемещению профессиональных футболистов, которые хотят развивать свою деятельность, переходя в новый клуб», — отмечалось в заявлении Суда Европейского союза (CJEU).
«Все профессиональные игроки пострадали от этих незаконных правил (действующих с 2001 года) и поэтому теперь могут требовать компенсации за свои убытки», — заявили адвокаты Диарра Жан-Луи Дюпон и Мартен Иссель. Интересно, что Дюпон стал участником второго резонансного футбольного дела. В 1995 году он защищал футболиста Жан-Марка Босмана. Вкратце, благодаря этому делу игроки перестали принадлежать своим командам после истечения контракта. Хотя до этого клубы получали деньги по факту за свободных агентов.
Дело Босмана серьёзно изменило футбольный бизнес. А ситуация с Диарра пока что не повлияла на отношения клуб-игрок. Как минимум из-за того, что ФИФА подала апелляцию и финального решения ещё нет. Если же Суд ЕС оставит первоначальный вердикт в силе (скорее всего, это и произойдёт), то ФИФА и Евросоюз начнут консультации по изменениям в регламентах. Но кейс Диарра вряд ли повлияет на футбол так, как «дело Босмана». Да, ФИФА придётся изменить некоторые пункты своего регламента, но это не «перевернёт игру» на 180 градусов.
А что за деньги просит Диарра?
Юридическая фирма Dupont-Hissel, которая занимается делом Диарра, сообщила: Лассана требует € 65 млн до вычета налогов или € 35 млн чистыми от ФИФА и KBVB.
"Я вынужден вести эту юридическую битву с августа 2014 года. Более 11 лет! Я делаю это ради себя. И если мне удалось выстоять под натиском ФИФА, то только благодаря своей успешной карьере. Но я также делал это для всех остальных, менее известных игроков, у которых нет финансовых и психологических возможностей бросить вызов ФИФА в судах.
ФИФА и KBVB проиграли в Суде ЕС. По всем статьям! Впоследствии ФИФА внесла изменения в свои правила, но решила сделать это таким образом, который не соответствует строгим требованиям, установленным решением Суда ЕС. Я ждал несколько месяцев, прежде чем возобновить разбирательство в Бельгии. Я полагал, что ФИФА и KBVB после усилий Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и FIFPro Europe, направленных на достижение результата, по крайней мере, будут вежливы и обратятся ко мне с предложением о мирном урегулировании спора. Именно в таком тоне, кстати, я получал сообщения от ФИФА. Но этого не произошло.
Это их право, однако оно отражает сохраняющуюся культуру неуважения к верховенству права и к игрокам, несмотря на чёткое послание Суда Европейского союза. К моему большому сожалению, нам снова придется давать объяснения судьям, поскольку у меня нет другого выбора", — заявил сам Диарра.
«Независимый экономический анализ подтвердил существенный ущерб, понесённый Лассана Диарра на протяжении всей его карьеры в результате ограничительных правил ФИФА в отношении трансферов. Основываясь на этой экспертной оценке, он требует полной компенсации с начислением процентов до момента выплаты», — отмечается в заявлении FIFPro.
Проще говоря, Диарра оценил ущерб своей карьере от правил ФИФА и KBVB в € 35 млн. У Лассана есть неплохие шансы серьёзно пополнить свой банковский счёт. Кстати, а что с «Локомотивом», который расторг контракт с французом в 2014 году и выиграл дело в суде? Ещё в 2017-м клуб и игрок договорились, что Диарра выплатит москвичам штраф (€ 10,5 млн). Так что в ущерб Лассана наверняка заложил и эту сумму.