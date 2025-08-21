«Это не лезет ни в какие ворота!» Любимый «Спартак» расстраивает легендарного Симоняна

Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
19:00
Русенборг
:
Майнц
П1
3.80
X
3.50
П2
2.05
Футбол. Кубок России
19:15
Текстильщик
:
Тверь
П1
1.33
X
4.85
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
19:30
Мидтьюлланн
:
КуПС
П1
1.18
X
8.25
П2
17.00
Футбол. Лига Европы
20:00
Мальме
:
Сигма
П1
1.50
X
4.34
П2
7.50
Футбол. Лига Европы
20:00
Бранн
:
АЕК Л
П1
1.70
X
4.10
П2
5.00
Футбол. Лига конференций
20:00
Хамрун Спартанс
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:00
Дьер
:
Рапид В
П1
3.23
X
3.58
П2
2.27
Футбол. Лига конференций
20:00
Хеккен
:
ЧФР
П1
2.07
X
3.54
П2
3.90
Футбол. Лига конференций
20:00
Вольфсбергер
:
Омония
П1
2.26
X
3.45
П2
3.40
Футбол. Лига конференций
20:45
Истанбул Башакшехир
:
Университатя Кр
П1
1.67
X
4.05
П2
5.30
Футбол. Лига Европы
21:00
Маккаби
:
Динамо К
П1
2.70
X
3.49
П2
2.65
Футбол. Лига Европы
21:00
Шкендия
:
Лудогорец
П1
4.20
X
3.29
П2
2.07
Футбол. Лига Европы
21:00
Панатинаикос
:
Самсунспор
П1
1.60
X
4.15
П2
6.50
Футбол. Лига Европы
21:00
Зриньски
:
Утрехт
П1
5.50
X
4.22
П2
1.65
Футбол. Лига конференций
21:00
Брейдаблик
:
Виртус
П1
1.08
X
15.00
П2
38.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Дрита
:
Дифферданж
П1
1.83
X
3.65
П2
4.70
Футбол. Лига конференций
21:00
Олимпия Л
:
Ноа
П1
2.42
X
3.26
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
21:00
Страсбур
:
Брённбю
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:00
Шахтер
:
Серветт Ж
П1
1.36
X
5.69
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Андерлехт
:
АЕК
П1
2.18
X
3.62
П2
3.57
Футбол. Лига конференций
21:00
Целе
:
Баник О
П1
2.10
X
4.01
П2
3.35
Футбол. Лига конференций
21:00
Левски
:
АЗ
П1
3.62
X
3.65
П2
2.11
Футбол. Лига конференций
21:00
Полесье
:
Фиорентина
П1
9.00
X
5.45
П2
1.37
Футбол. Лига конференций
21:00
Неман
:
Райо Вальекано
П1
15.00
X
7.31
П2
1.23
Футбол. Лига конференций
21:00
Спарта П
:
Рига
П1
1.30
X
6.43
П2
11.75
Футбол. Лига Европы
21:15
Слован Бр
:
Янг Бойз
П1
2.70
X
3.75
П2
2.55
Футбол. Лига конференций
21:15
Ягеллония
:
Динамо Тр
П1
1.30
X
6.46
П2
11.00
Футбол. Лига конференций
21:15
Лозанна
:
Бешикташ
П1
3.05
X
4.02
П2
2.21
Футбол. Лига Европы
21:30
Лех
:
Генк
П1
3.45
X
3.72
П2
2.10
Футбол. Лига Европы
21:45
Абердин
:
ФКСБ
П1
2.55
X
3.42
П2
2.83
Футбол. Лига Европы
21:45
Риека
:
ПАОК
П1
3.70
X
3.22
П2
2.21
Футбол. Лига конференций
21:45
Шелбурн
:
Линфилд
П1
1.86
X
3.56
П2
4.73
Футбол. Лига Европы
22:00
Линколн
:
Брага
П1
20.00
X
8.40
П2
1.12
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Фредрикстад
П1
1.16
X
9.50
П2
25.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Арда
П1
1.27
X
6.15
П2
13.25
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайберниан
:
Легия
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Санта-Клара
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Иркутск
2
:
Сибирь
0
П1
X
П2

«Это не лезет ни в какие ворота!» Любимый «Спартак» расстраивает легендарного Симоняна

Редкий разговор с рекордсменом клуба.

Источник: Чемпионат.com

Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян в последнее время редко общается с прессой. Хотя на играх бывает, за повесткой следит и вообще для своих 98 лет выглядит замечательно. Корреспонденты «Чемпионата» лично в этом убедились, навестив легенду в Доме футбола. Никита Павлович радушно встретил гостей — поделился мнением о выступлениях любимой команды и раскрыл секрет собственного долголетия.

— Какие чувства и эмоции у вас вызывает игра родного «Спартака»?

— Непростой вопрос, поэтому будут непростые ответы. Всё познаётся в сравнении. Но если напомню, сколько я сыграл и выиграл, это будет немного нескромно. Поэтому я вам задам вопрос: сколько выиграл «Спартак» за последнее время? Один чемпионат и один Кубок России. Всё!

Источник: ФК "Спартак" Москва

— Верите, что Станкович выправит ситуацию?

— Когда Станкович пришёл, он сразу сказал, что этот игрок мне нужен, потому что он способен выиграть чемпионат, а другой — не может. Но имеет ли Станкович такие полномочия, чтобы подбирать игроков, которые ему нужны? Я долгое время молчал и сейчас молчу. Но один чемпионат и один Кубок — это не лезет ни в какие ворота! За мою футбольную карьеру как игрока и тренера мы со «Спартаком» выиграли шесть чемпионатов и пять Кубков СССР!

— Видите отечественных тренеров, соответствующих амбициям и задачам «Спартака»?

— Пока был Романцев, «Спартак» выигрывал. Сейчас, думаю, таких тренеров нет.

— Верите, что в обозримом будущем «Спартак» всё же станет чемпионом России?

— Да. Если руководство клуба пересмотрит, кто отвечает уровню команды, а кто — нет. У нас на Олимпийские игры ездило 10 спартаковцев, кроме вратаря. Десять! А сколько сейчас спартаковцев в сборной России?

Конечно, Федун заслуживает комплиментов и благодарности за строительство стадиона. Всё то, что он сделал — блестяще. Низкий ему поклон! Но команду он не сделал. Его команда выиграла только один чемпионат и один Кубок. За 670 матчей после ухода Романцева — одно чемпионство! Одуреть можно…

Источник: Чемпионат.com

Есть категория так называемых любителей футбола, которые и сами играли. У них будет одна реплика: «Тогда футбол был другой». Я приведу пример, который о многом говорит. «Динамо» Минск принимало «Локомотив». Минская команда забила два мяча, и счёт был 2:0. Какие меры предпринимал центральный защитник против нападающего, который оформил дубль? Он его оскорблял! А какой ответ был у нападающего?

— Посмотри на табло?

— Вот! «Ваня или Вася, посмотри на табло». Больше ничего. Так и здесь. Что значит «другой футбол»? У нас в соперниках были «Динамо» Киев, «Динамо» Тбилиси, «Арарат» Ереван, «Днепр», «Динамо» Минск. Какие команды! Да и московское «Динамо» было не то, что сейчас. Но даже в такой конкуренции «Спартак» всё равно всегда боролся за первое место.

— В чём секрет вашей хорошей формы в 98 лет?

— Честное слово, сам не понимаю, в чём тут дело. Было бы неправильно говорить, что я особый режимщик и не пил ни грамма спиртного. Но я не злоупотребляю, могу выпить в компании рюмку-две. Здоровью это не мешает. Надо бы обратиться к папе и маме, что родили такого сына.

Автор: Владислав Круглов