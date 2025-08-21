«Это не лезет ни в какие ворота!» Любимый «Спартак» расстраивает легендарного Симоняна

— Когда Станкович пришёл, он сразу сказал, что этот игрок мне нужен, потому что он способен выиграть чемпионат, а другой — не может. Но имеет ли Станкович такие полномочия, чтобы подбирать игроков, которые ему нужны? Я долгое время молчал и сейчас молчу. Но один чемпионат и один Кубок — это не лезет ни в какие ворота! За мою футбольную карьеру как игрока и тренера мы со «Спартаком» выиграли шесть чемпионатов и пять Кубков СССР!