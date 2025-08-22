Футболист Антон Миранчук подписал контракт с московским «Динамо»

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российский полузащитник Антон Миранчук подписал контракт с московским футбольным клубом «Динамо». Об этом ТАСС сообщил агент игрока Владимир Кузьмичев.
«Антон прошел медосмотр, подписал контракт, уже едет в расположение “Динамо”. Можно говорить, что он стал игроком “Динамо”», — сказал Кузьмичев.
Миранчуку 29 лет, с сентября 2024 года он выступал за швейцарский «Сьон». Игрок провел 25 матчей в чемпионате Швейцарии, в которых отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Миранчук является воспитанником московского «Локомотива», за который выступал с 2013 по 2024 год с перерывом в 2016 году, когда играл в аренде в эстонской «Левадии».