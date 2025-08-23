Ричмонд
Футболисты «Динамо» одержали первую разгромную победу под руководством Карпина

Московская команда со счетом 3:0 победила «Пари Нижний Новгород».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 3:0 победило «Пари Нижний Новгород» в домашнем матче шестого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами отметились Денис Макаров (16-я минута), Даниил Фомин (46) и Николас Маричаль (90+3). Макаров забил в третьем матче РПЛ подряд, до этого он поразил ворота «Сочи» (1:1) и московского ЦСКА (1:3).

«Динамо» одержало первую разгромную победу под руководством Валерия Карпина, который возглавил команду перед началом сезона. В предыдущих пяти турах чемпионата России бело-голубые не забивали больше одного гола. В Фонбет — Кубке России «Динамо» переиграло «Сочи» (3:2) и уступило «Краснодару» (0:4).

Москвичи прервали серию без побед, которая составляла четыре матча в различных турнирах. «Динамо» не побеждало с 29 июля, когда переиграло «Сочи» в кубке страны. После этого бело-голубые потерпели три поражения и один раз сыграли вничью.

«Динамо» и «Пари НН» провели девятый очный матч в РПЛ. Нижегородский клуб переиграл соперника в первой встрече, оказавшись сильнее на выезде 12 сентября 2021 года (2:1). После этого бело-голубые в матчах национального первенства пять раз победили соперника, еще три встречи завершились вничью.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает 8-е место, набрав 8 очков, «Пари НН» располагается на предпоследней, 15-й позиции с 3 очками. В следующем туре московская команда 31 августа сыграет в гостях против махачкалинского «Динамо», «Пари НН» днем ранее встретится на выезде с петербургским «Зенитом». Также на следующей неделе команды сыграют в «пути РПЛ» Кубка России — «Динамо» 27 августа в гостях встретится с самарскими «Крыльями Советов», «Пари НН» 26 августа проведет выездной матч с московским «Спартаком».

Динамо
3:0
Первый тайм: 1:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
23.08.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Алексей Шпилевский
Голы
Динамо
Денис Макаров
(Хуан Хосе Касерес)
16′
Даниил Фомин
46′
Николас Маричаль
(Хуан Хосе Касерес)
90+3′
Составы команд
Динамо
31
Игорь Лещук
4
Хуан Хосе Касерес
15
Данил Глебов
10
Бителло
24′
55
Максим Осипенко
2
Николас Маричаль
7
Дмитрий Скопинцев
71′
21
Антон Миранчук
74
Даниил Фомин
71′
14
Эль Мехди Маухуб
44
Антонио Диас Рубенс
90′
50
Александр Кутицкий
33
Иван Сергеев
89′
13
Николя Муми Нгамале
77
Денис Макаров
89′
17
Ульви Бабаев
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
70
Максим Шнапцев
40
Олакунле Олусегун
88′
8
Мамаду Майга
25
Свен Карич
77
Андрей Ивлев
32
Вадим Пигас
59′
23
Хуан Камило Кастильо
88
Даниил Лесовой
71′
16
Ярослав Крашевский
29
Лука Веснер Тичич
79′
78
Николай Калинский
20
Хуан Мануэль Боселли
60′
79′
75
Матвей Федоров
27
Вячеслав Грулев
59′
21
Реналдо Сефас
Статистика
Динамо
Пари Нижний Новгород
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
23
8
Удары в створ
10
2
Угловые
7
4
Фолы
11
16
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти