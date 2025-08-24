Антон Миранчук допустил, что больше не сыграет за европейский клуб

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук допустил, что больше не сыграет за европейскую команду. Об этом он рассказал журналистам.
В субботу «Динамо» со счетом 3:0 дома обыграло «Пари НН». Миранчук дебютировал в составе бело-голубых, выйдя на замену на 72-й минуте. Ранее россиянин выступал за швейцарский «Сьон».
«Я решил попрощаться, со всеми остался в хороших отношениях. Философствовать не хочется, но точно я об этом не жалею. Конечно, я допускаю, что это был мой последний европейский клуб. Я бы посоветовал молодым пораньше уезжать и учить язык», — сказал Миранчук.
Также он оценил свой дебют в «Динамо». «Два дня только тренировался, но все впереди. Я очень рад, что мы победили, все только начинается. В команде встретили отлично, я многих ребят знаю, мне понятны требования в команде», — рассказал футболист.
Валерий Карпин
Алексей Шпилевский
Денис Макаров
(Хуан Хосе Касерес)
16′
Даниил Фомин
46′
Николас Маричаль
(Хуан Хосе Касерес)
90+3′
31
Игорь Лещук
4
Хуан Хосе Касерес
15
Данил Глебов
10
Бителло
24′
55
Максим Осипенко
2
Николас Маричаль
7
Дмитрий Скопинцев
71′
21
Антон Миранчук
74
Даниил Фомин
71′
14
Эль Мехди Маухуб
44
Антонио Диас Рубенс
90′
50
Александр Кутицкий
33
Иван Сергеев
88′
13
Николя Муми Нгамале
77
Денис Макаров
88′
17
Ульви Бабаев
30
Никита Медведев
70
Максим Шнапцев
40
Олакунле Олусегун
88′
8
Мамаду Майга
25
Свен Карич
77
Андрей Ивлев
32
Вадим Пигас
59′
23
Хуан Камило Кастильо
88
Даниил Лесовой
71′
16
Ярослав Крашевский
29
Лука Веснер Тичич
78′
78
Николай Калинский
20
Хуан Мануэль Боселли
60′
78′
75
Матвей Федоров
27
Вячеслав Грулев
59′
21
Реналдо Сефас
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти