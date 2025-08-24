«Краснодар» одержал четвертую победу подряд и возглавил таблицу РПЛ

САМАРА, 24 августа. /ТАСС/. Футболисты «Краснодара» со счетом 6:0 разгромили самарские «Крылья Советов» в матче шестого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) и возглавили таблицу чемпионата. Встреча прошла в Самаре.
Забитыми мячами отметились Гаэтан Перрен (3-я минута), Эдуард Сперцян (13, с пенальти), Джон Кордоба (42, 86), Жоау Батчи (78) и Никита Кривцов (90).
«Краснодар» набрал 15 очков и вышел на 1-е место в турнирной таблице. Действующие чемпионы страны одержали четвертую победу подряд в РПЛ. Единственное поражение краснодарская команда потерпела в домашнем матче второго тура от московского «Локомотива» (1:2). «Крылья Советов» с 8 очками располагаются на 9-й строчке.
В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с московским ЦСКА, «Крылья Советов» в гостях встретятся с «Локомотивом». Оба матча пройдут 31 августа.
Магомед Адиев
Мурад Мусаев
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
