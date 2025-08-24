«Краснодар» одержал четвертую победу подряд и возглавил таблицу РПЛ

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
Майнц
0
:
Кельн
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.00
П2
4.05
Футбол. Англия
перерыв
Кристал Пэлас
1
:
Ноттингем Форест
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.02
П2
11.00
Футбол. Англия
перерыв
Эвертон
1
:
Брайтон
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.50
П2
6.53
Футбол. Франция
перерыв
Лорьян
1
:
Ренн
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
13.50
П2
66.00
Футбол. Премьер-лига
17:30
ЦСКА
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.90
П2
6.65
Футбол. Испания
18:00
Осасуна
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.22
П2
3.19
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.67
П2
6.50
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.95
П2
1.78
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.99
П2
5.50
Футбол. Франция
18:15
Тулуза
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.48
П2
3.35
Футбол. Англия
18:30
Фулхэм
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.47
X
3.61
П2
2.15
Футбол. Германия
18:30
Боруссия М
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.12
П2
3.95
Футбол. Первая лига
19:00
Чайка
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.16
П2
2.00
Футбол. Италия
19:30
Кальяри
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.32
П2
2.30
Футбол. Италия
19:30
Комо
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.37
П2
3.03
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.40
П2
2.07
Футбол. Испания
20:30
Реал Сосьедад
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.66
П2
5.20
Футбол. Испания
20:30
Вильярреал
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.68
П2
6.03
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.90
П2
7.10
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.72
П2
8.00
Футбол. Франция
21:45
Лилль
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.52
X
3.65
П2
2.21
Футбол. Испания
22:30
Овьедо
:
Реал
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.80
П2
1.32
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
0
:
Краснодар
6
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

«Краснодар» одержал четвертую победу подряд и возглавил таблицу РПЛ

В шестом туре чемпионата России краснодарская команда разгромила самарские «Крылья Советов» со счетом 6:0.

Источник: РИА "Новости"

САМАРА, 24 августа. /ТАСС/. Футболисты «Краснодара» со счетом 6:0 разгромили самарские «Крылья Советов» в матче шестого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) и возглавили таблицу чемпионата. Встреча прошла в Самаре.

Забитыми мячами отметились Гаэтан Перрен (3-я минута), Эдуард Сперцян (13, с пенальти), Джон Кордоба (42, 86), Жоау Батчи (78) и Никита Кривцов (90).

«Краснодар» набрал 15 очков и вышел на 1-е место в турнирной таблице. Действующие чемпионы страны одержали четвертую победу подряд в РПЛ. Единственное поражение краснодарская команда потерпела в домашнем матче второго тура от московского «Локомотива» (1:2). «Крылья Советов» с 8 очками располагаются на 9-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с московским ЦСКА, «Крылья Советов» в гостях встретятся с «Локомотивом». Оба матча пройдут 31 августа.

Крылья Советов
0:6
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
24.08.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Магомед Адиев
Мурад Мусаев
Статистика
Крылья Советов
Краснодар
Удары в створ
3
7
Угловые
5
5
Фолы
7
14
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
