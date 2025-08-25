В футбольном клубе «Акрон» ответили на критику Дзюбы по поводу слабого состава команды

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. В руководстве тольяттинского футбольного клуба «Акрон» понимают эмоции лидера команды Артема Дзюбы, который говорил про необходимость качественной селекции, но клуб имеет концепцию долгосрочного развития. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.
«Акрон» в Москве в игре шестого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил столичному ЦСКА со счетом 1:3. После матча Дзюба выразил опасение, что без качественной селекции команда вылетит в Первую лигу.
«Артем — человек с менталитетом победителя, у нас команда сформирована с таким менталитетом: тренерский штаб, руководство, собственник клуба, — сказал Клюшев. — Понятно, что есть определенная эмоциональная оценка сейчас в этом моменте, но у нас концепция долгосрочного развития. Мы не решаем краткосрочные задачи, у нас горизонт планирования не выходит за рамки одного сезона — это самое важное».
«Нас должны усилить четыре-пять игроков, включая иностранных и российских, до окончания работы трансферного окна», — добавил Клюшев.
Также гендиректор «Акрона» сообщил, что вопрос о продлении контракта с Дзюбой не стоит на повестке сегодняшнего дня.
Трансферное окно в РПЛ закрывается в ночь с 11 на 12 сентября.
Фабио Челестини
Заур Тедеев
Матеус Алвес
(Кирилл Глебов)
6′
Кирилл Глебов
19′
Иван Обляков
59′
Артем Дзюба
(Марат Бокоев)
34′
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
17
Кирилл Глебов
78
Игорь Дивеев
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
70′
19
Даниэль Руис
90
Матвей Лукин
64′
4
Жоао Виктор
7
Матеус Алвес
81′
52
Артем Бандикян
11
Тамерлан Мусаев
64′
8
Артем Шуманский
88
Виталий Гудиев
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
35
Ифет Джаковац
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
81
Никита Базилевский
41′
67′
6
Максим Кузьмин
8
Константин Марадишвили
79′
5
Алекса Джурасович
91
Максим Болдырев
79′
69
Арсений Дмитриев
17
Солтмурад Бакаев
67′
15
Стефан Лончар
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти