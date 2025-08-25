Карпин считает Лунева основным вратарем «Динамо»

ТАСС, 25 августа. Вратарь московского футбольного клуба «Динамо» Андрей Лунев является основным голкипером команды. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил главный тренер бело-голубых Валерий Карпин.
Лунев пропустил последние три матча «Динамо» в чемпионате и кубке страны.
На вопрос, кого Карпин видит первым номером клуба, он ответил: «Лунева». Также тренер отметил, что голкипер не участвовал в последних играх из-за медицинских показаний.
«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с восемью очками.