«Я готов переобуться». Генич — о «Краснодаре», «Спартаке» и других топах РПЛ

— Момент с пенальти в матче «Зенита» и Махачкалы для меня понятен. Странные действия Кагермазова. Я своего игрока наказал бы за то, как он располагался. Когда с той точки идёт подача, нельзя оказываться от ворот дальше, чем игрок соперника. Не знаю, говорил ли Биджиев ему об этом, но для меня загадка, как это случилось. Победа, с одной стороны, кажется максимально убедительной. С другой — по первому тайму есть вопросы. Выход Агаларова к воротам, который пожадничал, ещё моменты. 15−20 минут Махачкала неплохо дерзила. Потом сказался класс. Меня удивил состав — Соболев, Мостовой, Горшков. Как всегда, был хорош Мантуан. Во втором тайме соперник раскрылся — и «Зенит» сделал своё дело.