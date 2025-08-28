Тренер «Сочи» Морено провел первую тренировку после гипертонического криза

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Главный тренер «Сочи» Роберт Морено провел тренировку на следующий день после перенесенного гипертонического криза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Сочи».
«Тренировка прошла по расписанию под руководством Роберта Морено», — сообщили в пресс-службе.
Морено стало плохо во время матча третьего тура «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России против «Краснодара» (2:4), который прошел в среду. Спортивный директор «Сочи» Игорь Кудряшов сообщил «Спорт-Экспрессу», что тренер перенес гипертонический криз. В клубе позднее сообщили, что тренер не испытывает проблем со здоровьем, поэтому госпитализация не потребовалась.
В субботу «Сочи» на выезде сыграет с московским «Спартаком» в матче седьмого тура РПЛ.