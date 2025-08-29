Футбольный клуб «Локомотив» объявил о продлении контракта с вратарем Лантратовым

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» продлил контракт с вратарем Ильей Лантратовым. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Новое соглашение рассчитано до июня 2029 года.
Лантратову 29 лет, он выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В составе команды игрок провел 74 матча в различных турнирах, в которых 21 раз сохранил ворота в неприкосновенности. По ходу карьеры голкипер также играл за белгородский «Салют», ярославский «Шинник», калининградскую «Балтику», воронежский «Факел» и подмосковные «Химки».
За сборную России Лантратов провел один матч. Он принял участие в товарищеской игре против команды Брунея (11:0), проведя на поле один тайм. Победа над командой Брунея стала самой разгромной в истории сборной России.