Возвращение в РПЛ из Алжира: Иван Игнатьев подписал контракт с «Оренбургом»

«Уважаемые представители СМИ. Обращаюсь к вам с просьбой проявить корректность и уважение при освещении информации, касающейся моей семьи. Если в силу профессионального опыта я стал менее чувствителен к подобного рода публикациям, то некоторые члены моей семьи — нет. В особенности это касается слухов и домыслов о состоянии здоровья моих близких. Отдельно подчеркиваю: информация о том, что один из членов моей семьи находится в тяжелом состоянии в больнице, не соответствует действительности. Это неправда. На сегодняшний день у одного из моих близких действительно диагностировано серьезное заболевание, требующее внимания, медицинского наблюдения и дальнейшего лечения. Мы совместно прилагаем все усилия, чтобы справиться с этой ситуацией», — написал Игнатьев.