Возвращение в РПЛ из Алжира: Иван Игнатьев подписал контракт с «Оренбургом»

Уже восьмой клуб за последние четыре года для воспитанника «Краснодара».

Источник: ФК "Кабилия"

Иван Игнатьев вернулся в Россию — алжирская «Кабилия» объявила об уходе нападающего в «Оренбург». В последний раз в РПЛ 26-летний игрок выходил на поле в декабре 2023-го года, когда выступал за «Сочи».

Что известно о трансфере

По данным Transfermarkt, россиянин заключил контракт с «Оренбургом» до лета 2027 года, сумма трансфера составила 300 тысяч евро. «Кабилия» попрощалась с Игнатьевым на своих официальных ресурсах, пожелав ему удачи.

История возвращения Ивана на родину получилась насыщенной. 19 августа «СЭ» сообщил о том, что «Оренбург» проявляет интерес к форварду. Алжирский клуб сразу выразил готовность отпустить его за 150 тысяч евро из-за заканчивающегося контракта летом 2026 года.

К тому моменту Игнатьев не вернулся из отпуска в расположение алжирской «Кабилии». Некоторые источники утверждали, что причина связана с его девушкой, которая соскучилась по родине и не хочет жить за пределами России.

Позднее генеральный менеджер «Кабилии» Хаким Медан сообщил: футболист покинул клуб и уехал домой. Как рассказал «СЭ» источник, знакомый с ситуацией, один из членов его семьи находится в тяжелом состоянии в больнице.

Затем уже сам Иван выступил с заявлением в соцсетях. Нападающий обратился к СМИ с просьбой воздержаться от распространения недостоверных сведений в отношении его личной и семейной жизни.

«Уважаемые представители СМИ. Обращаюсь к вам с просьбой проявить корректность и уважение при освещении информации, касающейся моей семьи. Если в силу профессионального опыта я стал менее чувствителен к подобного рода публикациям, то некоторые члены моей семьи — нет. В особенности это касается слухов и домыслов о состоянии здоровья моих близких. Отдельно подчеркиваю: информация о том, что один из членов моей семьи находится в тяжелом состоянии в больнице, не соответствует действительности. Это неправда. На сегодняшний день у одного из моих близких действительно диагностировано серьезное заболевание, требующее внимания, медицинского наблюдения и дальнейшего лечения. Мы совместно прилагаем все усилия, чтобы справиться с этой ситуацией», — написал Игнатьев.

Источник: ФК "Кабилия"

Намекал на возвращение в Россию

В интервью «СЭ» в июле Иван признавался, что столкнулся с бытовыми трудностями в Алжире: «Самая глобальная для меня сложность — это быт. Практически ничего нет из привычного, куда можно выбраться, в том числе и ресторанов. Ты все время сидишь дома, девушка готовит местную еду. У алжирцев своя жизнь, свой менталитет. Поэтому, что касается быта, да, очень тяжело, я прямо терплю».

Кроме того, Игнатьев рассуждал на тему возвращения на родину: «Тянет ли обратно в Россию? Вот сейчас в отпуске кайфую. Тянет, конечно, я люблю быть дома, находиться в своей стране. Это всегда удовольствие. Здесь очень хорошо». А на вопрос по поводу предложений из России отвечал загадочно: «Идут разговоры об одном варианте, но посмотрим, как это все пройдет. Речь об РПЛ? Не могу сказать».

В итоге Игнатьев все-таки вернулся — перешел в шестой клуб РПЛ в своей карьере. Были «Краснодар», «Локомотив», «Рубин», «Крылья Советов», «Сочи», а теперь «Оренбург».

За «Кабилию» с февраля 2025 года он провел 15 матчей и забил 5 голов. Ранее также выступал за сербский «Железничар» (Панчево) и армянский «Урарту».

Автор: Роман Кольцов

