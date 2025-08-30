Зырянов сменил Медведева на посту председателя правления «Зенита»

Ричмонд
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак
1
:
Сочи
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
11.25
П2
45.00
Футбол. Испания
перерыв
Алавес
1
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
7.80
X
2.50
П2
1.92
Футбол. Франция
перерыв
Лорьян
0
:
Лилль
0
Все коэффициенты
П1
5.02
X
2.55
П2
2.30
Футбол. Первая лига
перерыв
Нефтехимик
0
:
Челябинск
1
Все коэффициенты
П1
12.50
X
3.55
П2
1.45
Футбол. Первая лига
перерыв
Ротор
0
:
Спартак Кс
0
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.05
П2
4.40
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
3
:
Бернли
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
19:30
Болонья
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.23
П2
2.91
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.86
П2
1.81
Футбол. Англия
19:30
Лидс
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.36
X
3.45
П2
2.26
Футбол. Германия
19:30
Аугсбург
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
9.50
X
6.40
П2
1.30
Футбол. Испания
20:00
Овьедо
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.16
П2
2.37
Футбол. Франция
20:00
Нант
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.28
П2
3.25
Футбол. Испания
20:30
Жирона
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.54
X
3.21
П2
3.07
Футбол. Премьер-лига
20:45
Ростов
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.33
П2
3.55
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.79
П2
9.00
Футбол. Италия
21:45
Пиза
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.74
П2
1.75
Футбол. Франция
22:05
Тулуза
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.85
П2
1.35
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
16.00
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Эвертон
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Айнтрахт Ф
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
4
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2

Зырянов сменил Медведева на посту председателя правления «Зенита»

Зырянов избран председателем правления «Зенита».

Источник: ФК "Зенит"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Бывший футболист сборной России Константин Зырянов сменил Александра Медведева на посту председателя правления петербургского «Зенита», сообщается в Telegram-канале клуба.

В субботу «Зенит» одержал победу над «Нижним Новгородом» в домашнем матче седьмого тура чемпионата России со счетом 2:0.

«После игры совет директоров “Зенита” принял решение избрать председателем правления клуба Константина Зырянова», — говорится в сообщении клуба.

Александр Медведев, отметивший 14 августа 70-летний юбилей, станет советником председателя правления ПАО «Газпром» и советником председателя правления «Зенита».