Зырянов сменил Медведева на посту председателя правления «Зенита»

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Бывший футболист сборной России Константин Зырянов сменил Александра Медведева на посту председателя правления петербургского «Зенита», сообщается в Telegram-канале клуба.
В субботу «Зенит» одержал победу над «Нижним Новгородом» в домашнем матче седьмого тура чемпионата России со счетом 2:0.
«После игры совет директоров “Зенита” принял решение избрать председателем правления клуба Константина Зырянова», — говорится в сообщении клуба.
Александр Медведев, отметивший 14 августа 70-летний юбилей, станет советником председателя правления ПАО «Газпром» и советником председателя правления «Зенита».