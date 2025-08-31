Талалаев: попробуйте обыграть «Акрон», когда у него три поражения кряду и заведённый Дзюба

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Акрон
0
:
Балтика
1
Все коэффициенты
П1
7.02
X
4.20
П2
1.53
Футбол. Первая лига
14:00
Урал
:
Факел
Все коэффициенты
П1
2.20
X
2.84
П2
4.30
Футбол. Премьер-лига
15:45
Локомотив
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.17
П2
5.26
Футбол. Англия
16:00
Брайтон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.93
П2
2.00
Футбол. Англия
16:00
Ноттингем Форест
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.08
П2
5.20
Футбол. Франция
16:00
Анже
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.63
П2
1.94
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.65
П2
3.50
Футбол. Премьер-лига
18:00
ЦСКА
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.32
П2
2.75
Футбол. Испания
18:00
Сельта
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.52
П2
2.50
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.65
П2
2.14
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.74
П2
5.73
Футбол. Франция
18:15
Париж
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Ливерпуль
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.57
П2
3.05
Футбол. Германия
18:30
Боруссия Д
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.39
П2
7.40
Футбол. Италия
19:30
Дженоа
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.45
П2
1.85
Футбол. Италия
19:30
Торино
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.17
П2
2.41
Футбол. Испания
20:00
Бетис
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.26
П2
2.48
Футбол. Премьер-лига
20:30
Динамо Мх
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.60
П2
2.02
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.42
П2
2.82
Футбол. Англия
21:00
Астон Вилла
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.70
П2
4.26
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.83
П2
10.00
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.03
П2
6.60
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.64
П2
2.50

Талалаев: попробуйте обыграть «Акрон», когда у него три поражения кряду и заведённый Дзюба

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался текущем положении клуба, а также рассказал об изменениях в составе в преддверии матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном».

Источник: Чемпионат.com

Встреча состоится сегодня, 31 августа, в 13:30 мск.

— Мы схожи с «Акроном» тем, что решаем похожие задачи, мы не «Спартак» и не «Зенит». Когда травмы лидеров происходят, приходится латать составы, искать варианты. У «Акрона» три новых футболиста в составе, у нас тоже два вынужденных изменения. Когда люди говорят, что можно играть по пять матчей в неделю, нужно учитывать возможности команд.

— «Балтика» идёт высоко. Изменилась ли жизнь команды, появилось ли какое‑то давление?

— Если честно, то, конечно, изменения происходят — прежде всего в головах людей, которые вокруг команды. Команда и клуб понимают, что всё это дается тяжело и это только начало чемпионата. Неизбежно произойдёт стабилизация игры у лидеров, будет сложнее набирать очки. Болельщики, увидев такой старт, говорят, что мы обязаны набирать очки на этом выезде с грозным «Акроном». А вы попробуйте обыграть «Акрон», когда у него три поражения кряду, Артём Дзюба заведённый. Я думаю, что будет интересный футбол, наиграемся головами, многое решит подбор вторых мячей и стандарты, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

После шести матчей чемпионата России тольяттинцы набрали шесть очков и занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата. Команда из Калининграда заработала 12 очков и располагается на пятой строчке.