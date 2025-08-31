Мусаев сообщил, что Сперцян останется в «Краснодаре»

«Мы рады, что Сперцян остаётся. Предложение было серьёзное, но далеко переговоры не зашли. Эдик здорово начал сезон, сыгрался с Перреном и Аугусто. Больше добавить нечего», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сперцян является воспитанником футбольной академии «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.Читать дальше