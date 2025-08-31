Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
4
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
4
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
3
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
3
:
Страсбур
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Вест Хэм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Крылья Советов
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
2
:
Факел
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

«Всё равно, что со мной сделают. Надоело!» Жёсткие Кордоба и Мусаев после судейства с ЦСКА

Форвард «Краснодара» грозился уехать из РПЛ, а тренер — обвинил Челестини в хамстве.

Источник: Чемпионат.com

После матча ЦСКА ― «Краснодар» вспыхнуло так, что дым от взаимного зарева дотянул бы до Краснодара. Во всём, конечно же, обвинили судей, а в частности ― решение удалить Кордобу.

Заявления Кордобы и Сперцяна

Сначала выступил сам Кордоба. Игрок сам вышел к журналистам и сделал несколько мощнейших залпов:

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 7, 31.08.2025, 18:00
ЦСКА
1
Краснодар
1

— Не хочу говорить о голе, только о судьях. Меня это бесит, — начал спич Джон. Когда отменили первый гол ЦСКА, у их защитника была жёлтая. Должно было быть удаление. Мне всё равно, что со мной сделают, мне надоело. Пришло время пересмотреть работу судей. Что хотят, то и делают. Судья даже не пошёл смотреть VAR. В таких случаях обычно смотрят. Зачем он тогда нужен?

— Такое судейство может заставить тебя покинуть лигу?

— После этого мне хочется так сделать. За четыре года произошло всё возможное. Если нужно, я уеду. Люблю «Краснодар», но не могу так продолжать. Судья, как только увидел, что это я, сразу же достал карточку. После такого появляется огромное желание покинуть чемпионат. Я не заслуживаю тут находиться. Я очень разозлился. Устал от того, что здесь происходит. Сегодняшнее решение судьи повлияет на моё будущее.

О неуважительном отношении к «Краснодару» сказал и Эдуард Сперцян:

Есть тенденция по неуважению к «Краснодару». Все против нас, но мы не сдаёмся. Да и в прошлом году так было: и конкуренты, и судьи. Бывает такое, что арбитры хорошо судят. Удаления не было. Главный судья должен был пойти сам и посмотреть эпизод. Мойзес любит провоцировать. Понятно, что это футбол, однако это не красная карточка.

Эдуард Сперцян
капитан «Краснодара»

Ещё один партнёр Кордобы ― Аугусто согласился, что удаления не было, хотя был достаточно корректен:

— Я не тот человек, которому нравится обсуждать судейство, потому что у каждого человека своя работа. Однако, кажется, в этом матче он ошибся. Джон не коснулся Мойзеса. В том же моменте при подаче он также мне дал жёлтую карточку. Я вообще не понял за что. Я разговаривал с кем-то в центре поля, это не было направлено в сторону судей. В этом тоже была ошибка. В целом судья провёл хорошую игру. Надеюсь, некоторые моменты пересмотрят.

А вот оценка от защитника ЦСКА: Дивеев был максимально краток: «Если дали красную, значит было».

Мусаев обвинил Челестини в хамстве, проехался и по арбитру

Ещё громче было на пресс-конференции. Сначала Мурад Мусаев обвинил судью Шафеева в том, что он испортил игру:

— Яркая игра, матч атака на атаку. ЦСКА начал мощно, они всегда первый тайм проводят хорошо. Вторую половину первого тайма провели хорошо.

Арбитр испортил матч полностью. Я не говорил о судействе полтора года. Но здесь точно всё испортили. Когда убегал Кордоба, это красная. Когда отменили гол ЦСКА, это вторая жёлтая. По поводу удаления Кордобы хочется запросить переговоры ВАР. Интересно послушать, о чём они говорили. Хорошая игра, которая была испорчена. Игроков поблагодарил, они молодцы.

А следом в открытую обвинил Фабио Челестини и его тренерский штаб в хамстве:

— Что было между вами и Челестини?

— Удаляют Кордобу. Он идёт в подтрибунку, и я вижу, как весь тренерский штаб ЦСКА аплодирует ему, как бы благодарят за удаление. Зачем?

Если в Швейцарии нормально так себя вести, то в России не очень. Его удалили. Зачем вы его провоцируете? Для меня это открытое хамство. В России так не злорадствуют, не провоцируют. В Швейцарии, повторюсь, возможно это нормально, но не здесь.

Большой ответ Мусаеву от Челестини

Челестини ответил объёмно и достаточно жёстко. Хоть и не очень этого хотел:

— Вы знаете, что я отчасти швейцарец, отчасти — итальянец. Родители дали мне хорошее воспитание. Шесть лет я играл в Испании — в высшей лиге Испании, четыре года — во Франции. Я был тренером во многих странах. Дипломы я получил в Испании, Швейцарии, США. Я говорю на пяти языках. Я считаю себя человеком мира.

Многое, что происходит на поле, должно там и оставаться. Я не аплодировал Кордобе. Я стоял с согнутыми руками на груди. Сегодняшний матч был очень важным для этой большой лиги. Первое и второе место играли между собой. Редко, когда кто-то кому-то подаст руку после такого матча. Я знаю, что Россия такая же страна, как и все остальные.

Мне грустно слышать слова Мусаева. Возможно, аплодисменты в адрес Кордобы не являются красивым жестом, но давайте говорить о футболе. Такие вещи случаются. Давайте не вовлекать в футбол споры о том, какая страна Швейцария, какая страна Россия. Если мы в чём-то были не правы, я извиняюсь перед Кордобой. Но не перед тренером соперника. Не надо после матча приходить сюда и делать шоу. Футбол должен оставаться футболом. После матча я подошёл к Кордобе и сказал ему, что он отличный нападающий. Хотя после своего гола он тоже показывал определённые жесты в мою сторону.

О чём ещё говорили после матча

Эдуард Сперцян — снова о европейской мечте:

— Я люблю футбол, и моя мотивация никуда не исчезнет. Посмотрим, как будет дальше. Мне интересен любой чемпионат, но фантазистский стиль игры более близок.

— Ты хотел перейти в «Саутгемптон»?

— Я хочу уехать играть в Лиге чемпионов, в еврокубках. «Саутгемптон» — хорошая, сильная команда. Все об этом знают. Но должно сложиться очень много факторов. Давайте не будем влазить в мой личный разговор с Галицким.

— Хотел бы стать легендой для «Краснодара», как Акинфеев для ЦСКА?

— Почему нет? Всё может быть.

А Фабио Челестини — о Кисляке:

— Кисляк очень хорошо работает, прекрасно работает. Если продолжит так, будет готов к большим свершениям. Но большие свершения он может сделать и здесь. У него нет потолка.

Андрей Панков

Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше