«Всё равно, что со мной сделают. Надоело!» Жёсткие Кордоба и Мусаев после судейства с ЦСКА

После матча ЦСКА ― «Краснодар» вспыхнуло так, что дым от взаимного зарева дотянул бы до Краснодара. Во всём, конечно же, обвинили судей, а в частности ― решение удалить Кордобу.
Заявления Кордобы и Сперцяна
Сначала выступил сам Кордоба. Игрок сам вышел к журналистам и сделал несколько мощнейших залпов:
— Не хочу говорить о голе, только о судьях. Меня это бесит, — начал спич Джон. Когда отменили первый гол ЦСКА, у их защитника была жёлтая. Должно было быть удаление. Мне всё равно, что со мной сделают, мне надоело. Пришло время пересмотреть работу судей. Что хотят, то и делают. Судья даже не пошёл смотреть VAR. В таких случаях обычно смотрят. Зачем он тогда нужен?
— Такое судейство может заставить тебя покинуть лигу?
— После этого мне хочется так сделать. За четыре года произошло всё возможное. Если нужно, я уеду. Люблю «Краснодар», но не могу так продолжать. Судья, как только увидел, что это я, сразу же достал карточку. После такого появляется огромное желание покинуть чемпионат. Я не заслуживаю тут находиться. Я очень разозлился. Устал от того, что здесь происходит. Сегодняшнее решение судьи повлияет на моё будущее.
О неуважительном отношении к «Краснодару» сказал и Эдуард Сперцян:
Есть тенденция по неуважению к «Краснодару». Все против нас, но мы не сдаёмся. Да и в прошлом году так было: и конкуренты, и судьи. Бывает такое, что арбитры хорошо судят. Удаления не было. Главный судья должен был пойти сам и посмотреть эпизод. Мойзес любит провоцировать. Понятно, что это футбол, однако это не красная карточка.
Ещё один партнёр Кордобы ― Аугусто согласился, что удаления не было, хотя был достаточно корректен:
— Я не тот человек, которому нравится обсуждать судейство, потому что у каждого человека своя работа. Однако, кажется, в этом матче он ошибся. Джон не коснулся Мойзеса. В том же моменте при подаче он также мне дал жёлтую карточку. Я вообще не понял за что. Я разговаривал с кем-то в центре поля, это не было направлено в сторону судей. В этом тоже была ошибка. В целом судья провёл хорошую игру. Надеюсь, некоторые моменты пересмотрят.
А вот оценка от защитника ЦСКА: Дивеев был максимально краток: «Если дали красную, значит было».
Мусаев обвинил Челестини в хамстве, проехался и по арбитру
Ещё громче было на пресс-конференции. Сначала Мурад Мусаев обвинил судью Шафеева в том, что он испортил игру:
— Яркая игра, матч атака на атаку. ЦСКА начал мощно, они всегда первый тайм проводят хорошо. Вторую половину первого тайма провели хорошо.
Арбитр испортил матч полностью. Я не говорил о судействе полтора года. Но здесь точно всё испортили. Когда убегал Кордоба, это красная. Когда отменили гол ЦСКА, это вторая жёлтая. По поводу удаления Кордобы хочется запросить переговоры ВАР. Интересно послушать, о чём они говорили. Хорошая игра, которая была испорчена. Игроков поблагодарил, они молодцы.
А следом в открытую обвинил Фабио Челестини и его тренерский штаб в хамстве:
— Что было между вами и Челестини?
— Удаляют Кордобу. Он идёт в подтрибунку, и я вижу, как весь тренерский штаб ЦСКА аплодирует ему, как бы благодарят за удаление. Зачем?
Если в Швейцарии нормально так себя вести, то в России не очень. Его удалили. Зачем вы его провоцируете? Для меня это открытое хамство. В России так не злорадствуют, не провоцируют. В Швейцарии, повторюсь, возможно это нормально, но не здесь.
Большой ответ Мусаеву от Челестини
Челестини ответил объёмно и достаточно жёстко. Хоть и не очень этого хотел:
— Вы знаете, что я отчасти швейцарец, отчасти — итальянец. Родители дали мне хорошее воспитание. Шесть лет я играл в Испании — в высшей лиге Испании, четыре года — во Франции. Я был тренером во многих странах. Дипломы я получил в Испании, Швейцарии, США. Я говорю на пяти языках. Я считаю себя человеком мира.
Многое, что происходит на поле, должно там и оставаться. Я не аплодировал Кордобе. Я стоял с согнутыми руками на груди. Сегодняшний матч был очень важным для этой большой лиги. Первое и второе место играли между собой. Редко, когда кто-то кому-то подаст руку после такого матча. Я знаю, что Россия такая же страна, как и все остальные.
Мне грустно слышать слова Мусаева. Возможно, аплодисменты в адрес Кордобы не являются красивым жестом, но давайте говорить о футболе. Такие вещи случаются. Давайте не вовлекать в футбол споры о том, какая страна Швейцария, какая страна Россия. Если мы в чём-то были не правы, я извиняюсь перед Кордобой. Но не перед тренером соперника. Не надо после матча приходить сюда и делать шоу. Футбол должен оставаться футболом. После матча я подошёл к Кордобе и сказал ему, что он отличный нападающий. Хотя после своего гола он тоже показывал определённые жесты в мою сторону.
О чём ещё говорили после матча
Эдуард Сперцян — снова о европейской мечте:
— Я люблю футбол, и моя мотивация никуда не исчезнет. Посмотрим, как будет дальше. Мне интересен любой чемпионат, но фантазистский стиль игры более близок.
— Ты хотел перейти в «Саутгемптон»?
— Я хочу уехать играть в Лиге чемпионов, в еврокубках. «Саутгемптон» — хорошая, сильная команда. Все об этом знают. Но должно сложиться очень много факторов. Давайте не будем влазить в мой личный разговор с Галицким.
— Хотел бы стать легендой для «Краснодара», как Акинфеев для ЦСКА?
— Почему нет? Всё может быть.
А Фабио Челестини — о Кисляке:
— Кисляк очень хорошо работает, прекрасно работает. Если продолжит так, будет готов к большим свершениям. Но большие свершения он может сделать и здесь. У него нет потолка.
