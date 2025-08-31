«Всё равно, что со мной сделают. Надоело!» Жёсткие Кордоба и Мусаев после судейства с ЦСКА

Мне грустно слышать слова Мусаева. Возможно, аплодисменты в адрес Кордобы не являются красивым жестом, но давайте говорить о футболе. Такие вещи случаются. Давайте не вовлекать в футбол споры о том, какая страна Швейцария, какая страна Россия. Если мы в чём-то были не правы, я извиняюсь перед Кордобой. Но не перед тренером соперника. Не надо после матча приходить сюда и делать шоу. Футбол должен оставаться футболом. После матча я подошёл к Кордобе и сказал ему, что он отличный нападающий. Хотя после своего гола он тоже показывал определённые жесты в мою сторону.