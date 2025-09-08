«Спартак» разгромил лидера чемпионата Белоруссии по футболу в товарищеском матче

Встреча началась с минуты молчания в память об умершем фотографе «Спартака» Александре Ступникове. Футболисты столичной команды вышли на матч с траурными повязками. Болельщики хранили молчание первые пять минут игры. Футболисты и тренеры «Спартака» после матча сфотографировались с портретом Ступникова.