«Спартак» разгромил лидера чемпионата Белоруссии по футболу в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 5:0.

Источник: ФК "Спартак" Москва

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» со счетом 5:0 обыграл белорусский «Витебск» в товарищеском матче. Встреча прошла на «Лукойл-Арене» в Москве.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Роман Зобнин (7-я минута), Антон Заболотный (10), Пабло Солари (31, 62), Александр Добродицкий (48). На 38-й минуте Добродицкий не реализовал пенальти.

Встреча началась с минуты молчания в память об умершем фотографе «Спартака» Александре Ступникове. Футболисты столичной команды вышли на матч с траурными повязками. Болельщики хранили молчание первые пять минут игры. Футболисты и тренеры «Спартака» после матча сфотографировались с портретом Ступникова.

«Витебск» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, сыграв 20 встреч и набрав 52 очка. «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 11 очков в 7 матчах.

Следующий матч «Спартак» проведет с московским «Динамо» 13 сентября в 8-м туре РПЛ.