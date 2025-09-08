«Спартак» разгромил лидера белорусского чемпионата. 18-летний Добродицкий забил в первом матче за основу

А на финальный отрезок Станкович уступил первую роль долгие годы работавшему в юношеских и молодежной командах «Спартака» Вадиму Романову, который с прошлого лета вошел в штаб основы. Несколько раз резервисты срывали аплодисменты как трибун, так и скамейки красно-белых, но обошлось без голов. Отсутствие пропущенных мячей и моментов у соперника (до попадания в перекладину на последних минутах) — это плюс. А забивать за главную команду молодые будут позже — пример Добродицкого перед глазами.