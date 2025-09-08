Ричмонд
«Спартак» разгромил лидера белорусского чемпионата. 18-летний Добродицкий забил в первом матче за основу

Уверенная победа команды Деяна Станковича перед возобновлением чемпионата России.

Источник: Спорт-Экспресс

Спартак — МЛ Витебск 5:0

Голы: Зобнин (7), Заболотный (10), Солари (31), Добродицкий (48), Солари (61).

Летом в гости к «Спартаку» приезжали тезки из сербской Суботицы. А сентябрьская пауза для не вызванных в сборные красно-белых стала международной благодаря визиту в Тушино «Витебска». Еще в прошлом сезоне эта команда выступала во втором по статусу белорусском дивизионе, а сейчас — под началом не работавшего прежде главным тренером 45-летнего Александра Шагойко — мчится к историческому для себя чемпионскому титулу.

После двадцати туров у желто-зеленых ни одного поражения (+16=4) и одиннадцатиочковый отрыв от ближайшего преследователя. А среди знакомых нам футболистов — в недавнем прошлом игроки «Балтики» Эльдарушев и Глушков. И, конечно, 38-летий капитан Баланович, который отыграл в РПЛ четыре сезона за «Амкар».

«Спартак» вышел на игру с траурными повязками и почтил минутой молчания скоропостижно скончавшегося в понедельник клубного фотографа Александра Ступникова. Он должен был работать на этой игре и обязательно запечатлел бы первый матч за главную команду красно-белых 18-летнего Добродицкого, который прежде играл за молодежку и «Спартак-2» во Второй лиге.

В резерве у хозяев юных игроков хватало, но только один футболист начал игру с первых минут. Уже это — показатель доверия со стороны Деяна Станковича. А еще главный тренер дал дебютанту указание исполнить пенальти, заработанный после его передачи. Получился бы почти сказочный сюжет, однако Щербаченя, который защищал ворота в отсутствие основного вратаря белорусской сборной Павлюченко, удар с точки парировал.

Эта локальная неудача Добродицкого — своего рода испытание. Его юноша более чем успешно прошел и забил с игры, отлично пробив в дальний угол после передачи Зобнина.

Счет к этому моменту был уже крупным, и два быстрых спартаковских гола разделила пара минут. В первом случае Зобнин передачей нашел в штрафной Солари, и сам забил после удачного отскока. Во втором — сработал агрессивный прессинг, в котором ключевую роль исполнил Литвинов, несколько дней назад игравший в Тушино за сборную против Иордании.

Забил же в этот раз Заболотный, а самое активное участие в атаке снова принял Солари. Аргентинец в итоге отличился сам. Упустив верный шанс при чистом выходе один на один (браво, голкипер!), Пабло расстрелял пустые ворота, когда Щербаченя нерасчетливо сыграл на перехвате.

Источник: Спорт-Экспресс

Когда на поле появилась сменившая основу молодежь и пионервожатый в лице 38-летнего голкипера Довбни, Солари вполне мог оформить хет-трик. Один эпизод — после прекрасного паса Хлусевича шведкой — он решил образцово, покатив мяч в дальний угол. В другом на выручки белорусам пришла штанга.

А на финальный отрезок Станкович уступил первую роль долгие годы работавшему в юношеских и молодежной командах «Спартака» Вадиму Романову, который с прошлого лета вошел в штаб основы. Несколько раз резервисты срывали аплодисменты как трибун, так и скамейки красно-белых, но обошлось без голов. Отсутствие пропущенных мячей и моментов у соперника (до попадания в перекладину на последних минутах) — это плюс. А забивать за главную команду молодые будут позже — пример Добродицкого перед глазами.

Автор: Андрей Кузичев