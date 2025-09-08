«Спартак» разгромил лидера белорусского чемпионата. 18-летний Добродицкий забил в первом матче за основу

Спартак — МЛ Витебск 5:0
Голы: Зобнин (7), Заболотный (10), Солари (31), Добродицкий (48), Солари (61).
Летом в гости к «Спартаку» приезжали тезки из сербской Суботицы. А сентябрьская пауза для не вызванных в сборные красно-белых стала международной благодаря визиту в Тушино «Витебска». Еще в прошлом сезоне эта команда выступала во втором по статусу белорусском дивизионе, а сейчас — под началом не работавшего прежде главным тренером 45-летнего Александра Шагойко — мчится к историческому для себя чемпионскому титулу.
После двадцати туров у желто-зеленых ни одного поражения (+16=4) и одиннадцатиочковый отрыв от ближайшего преследователя. А среди знакомых нам футболистов — в недавнем прошлом игроки «Балтики» Эльдарушев и Глушков. И, конечно, 38-летий капитан Баланович, который отыграл в РПЛ четыре сезона за «Амкар».
«Спартак» вышел на игру с траурными повязками и почтил минутой молчания скоропостижно скончавшегося в понедельник клубного фотографа Александра Ступникова. Он должен был работать на этой игре и обязательно запечатлел бы первый матч за главную команду красно-белых 18-летнего Добродицкого, который прежде играл за молодежку и «Спартак-2» во Второй лиге.
В резерве у хозяев юных игроков хватало, но только один футболист начал игру с первых минут. Уже это — показатель доверия со стороны Деяна Станковича. А еще главный тренер дал дебютанту указание исполнить пенальти, заработанный после его передачи. Получился бы почти сказочный сюжет, однако Щербаченя, который защищал ворота в отсутствие основного вратаря белорусской сборной Павлюченко, удар с точки парировал.
Эта локальная неудача Добродицкого — своего рода испытание. Его юноша более чем успешно прошел и забил с игры, отлично пробив в дальний угол после передачи Зобнина.
Счет к этому моменту был уже крупным, и два быстрых спартаковских гола разделила пара минут. В первом случае Зобнин передачей нашел в штрафной Солари, и сам забил после удачного отскока. Во втором — сработал агрессивный прессинг, в котором ключевую роль исполнил Литвинов, несколько дней назад игравший в Тушино за сборную против Иордании.
Забил же в этот раз Заболотный, а самое активное участие в атаке снова принял Солари. Аргентинец в итоге отличился сам. Упустив верный шанс при чистом выходе один на один (браво, голкипер!), Пабло расстрелял пустые ворота, когда Щербаченя нерасчетливо сыграл на перехвате.
Когда на поле появилась сменившая основу молодежь и пионервожатый в лице 38-летнего голкипера Довбни, Солари вполне мог оформить хет-трик. Один эпизод — после прекрасного паса Хлусевича шведкой — он решил образцово, покатив мяч в дальний угол. В другом на выручки белорусам пришла штанга.
А на финальный отрезок Станкович уступил первую роль долгие годы работавшему в юношеских и молодежной командах «Спартака» Вадиму Романову, который с прошлого лета вошел в штаб основы. Несколько раз резервисты срывали аплодисменты как трибун, так и скамейки красно-белых, но обошлось без голов. Отсутствие пропущенных мячей и моментов у соперника (до попадания в перекладину на последних минутах) — это плюс. А забивать за главную команду молодые будут позже — пример Добродицкого перед глазами.
Автор: Андрей Кузичев