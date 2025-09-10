Юрист Рагулина считает маловероятным, что Смолова лишат свободы

Александр Кокорин и Павел Мамаев 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в Москве. Около 08:30 мск спортсмены в компании еще нескольких человек подрались с водителем автомобиля Mercedes у гостиницы «Пекин». В результате гражданин Белоруссии Виталий Соловчук получил черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб лица. Нападавшие также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины (иномарка принадлежала ведущей Первого канала Ольге Ушаковой). В тот же день в кафе на Большой Никитской улице Кокорин и Мамаев устроили драку с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денисом Паком. Чиновнику было нанесено несколько ударов, он получил закрытую черепно-мозговую травму. Находившийся в кафе гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин, который попытался пресечь действия нападавших, также получил удар по лицу.