ESPN сообщил, что переход Рикельме в «Зенит» отложен до зимы

«Зенит» не будет подписывать нападающего «Палмейраса» Рикельме Филлипи в это трансферное окно, сообщает ESPN.
Переговоры приостановлены из-за высокой стоимости сделки и ограниченных сроков — окно в России закрывается 11 сентября. «Палмейрас» оценивает 18-летнего форварда примерно в 15 млн евро с учётом бонусов.
Рикельме выступает за «Палмейрас» с 2023 года, в июле дебютировал за основу. В молодёжной команде он провёл 85 матчей, забил 36 голов и сделал 7 передач. В 2023 году стал победителем южноамериканского чемпионата U-17 в составе сборной Бразилии.