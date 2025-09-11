Ричмонд
Футбол. Кубок России
12:00
Иркутск
:
КДВ
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.15
П2
2.58
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
1
:
Спартак Тм
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Фанком
0
:
Химик Дз
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Луки-Энергия
2
:
Череповец
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:0
Текстильщик
1
:
Динамо Вг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Машук-КМВ
0
:
Кубань Холдинг
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит Пн
0
:
Волгарь
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Волна
1
:
Тюмень
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ПСК
2
:
Динамо Ст
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Космос
1
:
Велес
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Темп
0
:
Знамя Труда
1
П1
X
П2

ESPN сообщил, что переход Рикельме в «Зенит» отложен до зимы

«Зенит» не будет подписывать нападающего «Палмейраса» Рикельме Филлипи в это трансферное окно, сообщает ESPN. Переговоры приостановлены из-за высокой стоимости сделки и ограниченных сроков.

Источник: Metaratings.ru

«Зенит» не будет подписывать нападающего «Палмейраса» Рикельме Филлипи в это трансферное окно, сообщает ESPN.

Переговоры приостановлены из-за высокой стоимости сделки и ограниченных сроков — окно в России закрывается 11 сентября. «Палмейрас» оценивает 18-летнего форварда примерно в 15 млн евро с учётом бонусов.

Рикельме выступает за «Палмейрас» с 2023 года, в июле дебютировал за основу. В молодёжной команде он провёл 85 матчей, забил 36 голов и сделал 7 передач. В 2023 году стал победителем южноамериканского чемпионата U-17 в составе сборной Бразилии.