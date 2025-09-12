«Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» благодаря голу Даку с пенальти

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Казанский «Рубин» дома обыграл махачкалинское «Динамо» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.
Встреча, которая прошла в пятницу в Казани, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Рубина». Единственный мяч с пенальти забил Мирлинд Даку (27-я минута).
«Рубин» (14 очков) поднялся на пятую позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Динамо» (8), потерпевшее третье поражение в последних четырех турах, занимает девятую строчку.
В девятом туре «Рубин» в гостях сыграет с тольяттинским «Акроном», а махачкалинское «Динамо» примет московский «Локомотив». Обе встречи состоятся 20 сентября.
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
12.09.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Хасанби Биджиев
Голы
Рубин
Мирлинд Даку
27′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
27
Алексей Грицаенко
51
Илья Рожков
2
Егор Тесленко
70
Дмитрий Кабутов
6
Угочукву Иву
10
Мирлинд Даку
23
Руслан Безруков
84′
12
Андерсон Арройо
8
Богдан Йочич
68′
77
Александр Юкич
22
Велдин Ходжа
71′
19
Олег Иванов
99
Дардан Шабанхаджай
84′
24
Никола Чумич
Динамо Мх
27
Давид Волк
4
Идар Шумахов
5
Джемал Табидзе
99
Муталип Алибеков
77
Темиркан Сундуков
47
Никита Глушков
22
Мохамед Аззи
84′
13
Сослан Кагермазов
6
Мехди Мубарик
19′
21
Абдулпаша Джабраилов
16
Уссем Мрезиг
26′
84′
98
Гаджи Будунов
28
Сердер Сердеров
66′
10
Джавад Хоссейннеджад
9
Ражаб Магомедов
66′
7
Хазем Мастури
77′
Статистика
Рубин
Динамо Мх
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
11
10
Удары в створ
3
2
Угловые
3
3
Фолы
13
12
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти