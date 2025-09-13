В «Спартаке» сообщили, что ведут переговоры с Максименко о продлении контракта

«Мы продлили контракты с рядом футболистов. Среди них и Александр Довбня, и Наиль Умяров, и Руслан Литвинов, и Кристофер Мартинс, и Никита Массалыга, и Егор Гузиев, и Даня Пруцев перед его арендой, — сказал Кахигао. — Естественно, есть еще футболисты, с кем ведем переговоры, Александр Максименко является одним из них. Сейчас у него есть контракт, мы довольны им, довольны тем, как он выступает. Могу сказать, что мы хотим, чтобы он надолго остался в “Спартаке”.