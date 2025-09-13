«Авангард» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ. Прохоркин оформил хет-трик

ОМСК, 13 сентября. /ТАСС/. Омский «Авангард» победил московское «Динамо» со счетом 7:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске.
В составе «Авангарда» шайбы забросили Николай Прохоркин (4, 35 и 37-я минуты), Дамир Шарипзянов (21), Дмитрий Рашевский (27), Александр Волков (42) и Джованни Фьоре (58).
У гостей отличились Седрик Пакетт (2), Джордан Уил (15), Игорь Ожиганов (16) и Артем Швец-Роговой (45). После шестой пропущенной шайбы лед покинул вратарь «Динамо» Максим Моторыгин. Его заменил 17-летний Владимир Селиванов, который стал самым молодым голкипером «Динамо» в КХЛ.
По ходу встречи «Авангард» уступал «Динамо» со счетом 1:3. Рашевский перешел из «Динамо» в «Авангард» летом, он является лучшим снайпером в истории москвичей в КХЛ. Нападающий забросил первую шайбу в текущем чемпионате. Прохоркин первым в текущем сезоне забросил три шайбы в одном матче.
«Динамо» потерпело третье поражение в текущем сезоне КХЛ. Ранее бело-голубые уступили московскому ЦСКА (2:6) и «Сочи» (2:3 Б). Столичная команда набрала 3 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 4 очками располагается на 2-й строчке в Восточной конференции.
В следующем матче «Динамо» на выезде сыграет с «Барысом» из Астаны 15 сентября, «Авангард» в тот же день дома примет минское «Динамо».
Ги Буше
Алексей Кудашов
Никита Серебряков
Максим Моторыгин
(00:00-41:41)
В. Селиванов
(41:41-56:33)
В. Селиванов
(c 57:34)
01:00
Седрик Пакетт
(Даниил Пыленков, Максим Мамин)
02:28
Фредрик Классон
03:17
Николай Прохоркин
(Константин Окулов, Эндрю Потуральски)
12:40
Джованни Фьоре
13:24
Игорь Мартынов
14:10
Семен Чистяков
14:10
Седрик Пакетт
14:31
Джордан Уил
(Никита Гусев, Даниил Пыленков)
15:12
Игорь Ожиганов
(Дилан Сикьюра, Максим Комтуа)
19:02
Артем Чернов
20:50
Дамир Шарипзянов
(Константин Окулов, Эндрю Потуральски)
26:02
Дмитрий Рашевский
34:05
Николай Прохоркин
(Максим Лажуа)
36:37
Николай Прохоркин
(Семен Чистяков, Максим Лажуа)
37:20
Вячеслав Войнов
41:41
Александр Волков
(Наиль Якупов, Семен Чистяков)
44:01
Артем Швец-Роговой
(Никита Гусев)
57:34
Джованни Фьоре
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит