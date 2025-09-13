«Авангард» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ. Прохоркин оформил хет-трик

Ричмонд
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал Сосьедад
0
:
Реал
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
6.94
П2
1.20
Футбол. Англия
1-й тайм
Борнмут
1
:
Брайтон
0
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.50
П2
7.50
Футбол. Англия
1-й тайм
Кристал Пэлас
0
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
1.92
X
2.90
П2
6.28
Футбол. Англия
1-й тайм
Эвертон
0
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
2.65
X
2.70
П2
3.62
Футбол. Англия
1-й тайм
Фулхэм
0
:
Лидс
0
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.75
П2
4.02
Футбол. Англия
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.13
X
9.00
П2
26.00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Арсенал
0
:
Спартак Кс
0
Все коэффициенты
П1
2.12
X
2.75
П2
4.90
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
2
:
Спартак
1
Все коэффициенты
П1
3.17
X
4.27
П2
9.94
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Ахмат
0
:
Локомотив
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
2.65
П2
3.25
Футбол. Германия
2-й тайм
Фрайбург
0
:
Штутгарт
1
Все коэффициенты
П1
6.53
X
3.62
П2
1.65
Футбол. Германия
перерыв
Хайденхайм
0
:
Боруссия Д
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.20
П2
1.07
Футбол. Германия
2-й тайм
Майнц
0
:
РБ Лейпциг
1
Все коэффициенты
П1
7.00
X
3.80
П2
1.55
Футбол. Германия
2-й тайм
Унион Б
0
:
Хоффенхайм
2
Все коэффициенты
П1
32.00
X
9.50
П2
1.12
Футбол. Германия
перерыв
Вольфсбург
1
:
Кельн
1
Все коэффициенты
П1
2.45
X
2.66
П2
4.05
Футбол. Италия
2-й тайм
Кальяри
1
:
Парма
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.70
П2
26.00
Футбол. Франция
18:00
Ницца
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.43
П2
6.00
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.06
П2
2.90
Футбол. Англия
19:30
Вест Хэм
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.65
П2
2.16
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.70
П2
8.75
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.08
X
15.00
П2
32.00
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.93
П2
6.62
Футбол. Италия
21:45
Фиорентина
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.31
П2
2.03
Футбол. Англия
22:00
Брентфорд
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.94
П2
1.86
Футбол. Испания
22:00
Атлетико
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.93
П2
4.70
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Монако
Все коэффициенты
П1
5.05
X
4.70
П2
1.62
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
3
:
Оренбург
1
П1
X
П2

«Авангард» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ. Прохоркин оформил хет-трик

Встреча в Омске завершилась со счетом 7:4.

Источник: КХЛ

ОМСК, 13 сентября. /ТАСС/. Омский «Авангард» победил московское «Динамо» со счетом 7:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске.

В составе «Авангарда» шайбы забросили Николай Прохоркин (4, 35 и 37-я минуты), Дамир Шарипзянов (21), Дмитрий Рашевский (27), Александр Волков (42) и Джованни Фьоре (58).

У гостей отличились Седрик Пакетт (2), Джордан Уил (15), Игорь Ожиганов (16) и Артем Швец-Роговой (45). После шестой пропущенной шайбы лед покинул вратарь «Динамо» Максим Моторыгин. Его заменил 17-летний Владимир Селиванов, который стал самым молодым голкипером «Динамо» в КХЛ.

По ходу встречи «Авангард» уступал «Динамо» со счетом 1:3. Рашевский перешел из «Динамо» в «Авангард» летом, он является лучшим снайпером в истории москвичей в КХЛ. Нападающий забросил первую шайбу в текущем чемпионате. Прохоркин первым в текущем сезоне забросил три шайбы в одном матче.

«Динамо» потерпело третье поражение в текущем сезоне КХЛ. Ранее бело-голубые уступили московскому ЦСКА (2:6) и «Сочи» (2:3 Б). Столичная команда набрала 3 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 4 очками располагается на 2-й строчке в Восточной конференции.

В следующем матче «Динамо» на выезде сыграет с «Барысом» из Астаны 15 сентября, «Авангард» в тот же день дома примет минское «Динамо».

Авангард
7:4
1:3, 4:0, 2:1
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 2
13.09.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 11952 зрителя
Главные тренеры
Ги Буше
Алексей Кудашов
Вратари
Никита Серебряков
Максим Моторыгин
(00:00-41:41)
В. Селиванов
(41:41-56:33)
В. Селиванов
(c 57:34)
1-й период
01:00
Седрик Пакетт
(Даниил Пыленков, Максим Мамин)
02:28
Фредрик Классон
03:17
Николай Прохоркин
(Константин Окулов, Эндрю Потуральски)
12:40
Джованни Фьоре
13:24
Игорь Мартынов
14:10
Семен Чистяков
14:10
Седрик Пакетт
14:31
Джордан Уил
(Никита Гусев, Даниил Пыленков)
15:12
Игорь Ожиганов
(Дилан Сикьюра, Максим Комтуа)
19:02
Артем Чернов
2-й период
20:50
Дамир Шарипзянов
(Константин Окулов, Эндрю Потуральски)
26:02
Дмитрий Рашевский
34:05
Николай Прохоркин
(Максим Лажуа)
36:37
Николай Прохоркин
(Семен Чистяков, Максим Лажуа)
37:20
Вячеслав Войнов
3-й период
41:41
Александр Волков
(Наиль Якупов, Семен Чистяков)
44:01
Артем Швец-Роговой
(Никита Гусев)
57:34
Джованни Фьоре
Статистика
Авангард
Динамо М
Штрафное время
8
6
Голы в большинстве
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
