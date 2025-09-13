Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Вест Хэм
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.25
П2
2.63
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар
1
:
Акрон
1
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.60
П2
6.90
Футбол. Германия
1-й тайм
Бавария
3
:
Гамбург
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетик
0
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.08
П2
6.40
Футбол. Италия
перерыв
Ювентус
2
:
Интер
1
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.47
П2
7.00
Футбол. Италия
21:45
Фиорентина
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.32
П2
2.03
Футбол. Англия
22:00
Брентфорд
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.92
П2
1.85
Футбол. Испания
22:00
Атлетико
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.99
П2
4.80
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Монако
Все коэффициенты
П1
5.26
X
4.82
П2
1.60
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Хоффенхайм
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Кельн
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
3
:
Оренбург
1
П1
X
П2

Гол Батракова спас «Локомотив» от поражения в матче РПЛ с «Ахматом»

«Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Грозненский «Ахмат» и московский «Локомотив» сыграли вничью в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Грозном завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Эгаш Касинтура на 46-й минуте. У железнодорожников мяч забил Алексей Батраков (79).

«Локомотив» (16 очков) возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ). Грозненцы не проигрывают на протяжении пяти матчей, в двух из которых коллектив одержал победу. «Ахмат» (9) занимает девятую строчку в таблице.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится 20 сентября. В этот же день «Ахмат» в гостях встретится с «Нижним Новгородом».

Ахмат
1:1
Первый тайм: 0:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
13.09.2025, 16:45 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Михаил Галактионов
Голы
Ахмат
Эгаш Касинтура
46′
Локомотив
Алексей Батраков
(Александр Сильянов)
80′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
17
Эгаш Касинтура
90
Усман Ндонг
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
9
Брайан Мансилья
63′
20
Максим Самородов
77
Георгий Мелкадзе
73′
10
Рифат Жемалетдинов
4
Турпал-Али Ибишев
73′
13
Мохамед Конате
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
7
Зелимхан Бакаев
90+4′
83
Алексей Батраков
10
Дмитрий Воробьев
75′
59
Егор Погостнов
23
Сесар Монтес
20′
6
Дмитрий Баринов
24
Максим Ненахов
50′
56′
3
Лукас Фассон
19
Александр Руденко
63′
14
Никита Салтыков
93
Артем Карпукас
56′
25
Данил Пруцев
Статистика
Ахмат
Локомотив
Желтые карточки
0
4
Удары (всего)
16
12
Удары в створ
7
4
Угловые
5
5
Фолы
8
17
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти