Гол Батракова спас «Локомотив» от поражения в матче РПЛ с «Ахматом»

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Грозненский «Ахмат» и московский «Локомотив» сыграли вничью в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Грозном завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Эгаш Касинтура на 46-й минуте. У железнодорожников мяч забил Алексей Батраков (79).
«Локомотив» (16 очков) возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ). Грозненцы не проигрывают на протяжении пяти матчей, в двух из которых коллектив одержал победу. «Ахмат» (9) занимает девятую строчку в таблице.
В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится 20 сентября. В этот же день «Ахмат» в гостях встретится с «Нижним Новгородом».
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
13.09.2025, 16:45 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Михаил Галактионов
Голы
Ахмат
Эгаш Касинтура
46′
Локомотив
Алексей Батраков
(Александр Сильянов)
80′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
17
Эгаш Касинтура
90
Усман Ндонг
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
9
Брайан Мансилья
63′
20
Максим Самородов
77
Георгий Мелкадзе
73′
10
Рифат Жемалетдинов
4
Турпал-Али Ибишев
73′
13
Мохамед Конате
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
7
Зелимхан Бакаев
90+4′
83
Алексей Батраков
10
Дмитрий Воробьев
75′
59
Егор Погостнов
23
Сесар Монтес
20′
6
Дмитрий Баринов
24
Максим Ненахов
50′
56′
3
Лукас Фассон
19
Александр Руденко
63′
14
Никита Салтыков
93
Артем Карпукас
56′
25
Данил Пруцев
Статистика
Ахмат
Локомотив
Желтые карточки
0
4
Удары (всего)
16
12
Удары в створ
7
4
Угловые
5
5
Фолы
8
17
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти