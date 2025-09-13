Станковича выгнали, а Карпина спас вратарь: это был лучший матч сезона

Московское «Динамо» дома разошлось миром со столичным «Спартаком» в центральном матче восьмого тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт рассказывает о шикарном противостоянии, во время которого фанаты увидели два дубля и вратарское спасение на последних минутах, а также стали свидетелями недовольства «красно-белых» работой судьи и резонансного удаления именитого тренера.
Трудности совмещения
Валерий Карпин катастрофически начал в «Динамо». В последний день лета москвичи с главным тренером сборной России проиграли третий раз за последние пять туров, оказались на девятом месте в турнирной таблице РПЛ… В семи встречах «бело-голубые» проиграли аж пять раз. Более того, «Динамо» при Карпине выиграло три из десяти матчей во всех турнирах — такого старта не было с 2019 года. Впрочем, руководство клуба выразило поддержку тренеру, так что специалист спокойно отправился на товарищеские матчи сборной с командами Иордании и Катара.
Пауза на международные матчи прошла. И сегодня дела Валерия Георгиевича могли стать еще хуже. Поражение в дерби с чуть менее разочаровывающим «Спартаком», плюс на домашней арене — тут даже сенсационный проигрыш махачкалинскому «Динамо» померкнет.
Потрясающее дерби! Но не без скандала
Дебют матча запомнился фолом динамовца на партнере по команде и попаданием Даниила Фомина в штангу. Ну, а затем мы увидели один из самых курьезных голов нынешнего розыгрыша чемпионата страны: на 19-й минуте вратарь «Динамо» Андрей Лунев зачем-то вышел из ворот, а защитник Бахтиер Зайнутдинов, ранее защищавший цвета ЦСКА, сделал чудовищную скидку мимо голкипера.
В результате ошибки казахстанца Ливай Гарсия вышел на пустые ворота и открыл счет.
Но хозяева не просто отыгрались до перерыва, но еще и вышли вперед. Жуан Бителло подал со штрафного на 26-й минуте, мяча никто не коснулся, а Александр Максименко не среагировал — 1:1.
А перед перерывом бразилец оформил дубль, красивым ударом уложив мяч в дальний угол.
Тут на поле полетели искры! Но не от игроков, а от тренера «Спартака» Деяна Станковича, которого взбесило, что Егор Егоров засчитал взятие ворот своей команды. Серб был уверен, что перед атакой «Динамо» фолило на Маркиньосе, — судья же решил, что специалист совсем не следит за эмоциями, и вытащил красную карточку.
Отметим, что в первой половине встречи было множество моментов (Руслан Литвинов подстраховал Максименко и уберег «Спартак» от гола, Кристофер Мартинс чуть-чуть не попал в верхний угол). Но были и неприятные ситуации: поразила травма Даниила Денисова, который после столкновения с Бителло упал на газон с залитой кровью головой. К счастью, и спартаковец, и автор голов динамовцев смогли продолжить встречу с медицинскими повязками.
Несмотря на удаление главного тренера соперника, «Динамо» никак не воспользовалось забранной концовкой тайма. Наоборот, на дубль Бителло после часа игры ответил вторым голом Гарсия. Снова пожар в обороне «Динамо», где защитники и Лунев заварили неразбериху и не смогли вывести мяч. Спартаковец пробил под голкипером и вернул «красно-белых» в игру.
Страсти сошли на нет. На передний план вышли тренеры со своими заменами, и одна из них получилась знаменательной. Константин Тюкавин восстановился после разрыва крестообразной связки правого колена, которую получил в мартовской встрече против «Ростова», и на 79-й минуте заменил не впечатлившего Ивана Сергеева. Занял россиянин место в атаке «бело-голубых», однако внести перемены в ничейный матч так и не смог, хотя имел отличный момент, созданный Бителло.
Заключительные минуты дерби забрал «Спартак». Жедсон Фернандеш едва не выскочил один на один, позже Угальде из убойной позиции попал в Лунева. На последних секундах вратарь сборной России сотворил новый чудо-сейв и спас для «Динамо» ничью: Пабло Солари не смог в упор пробить голкипера. Что, по-хорошему, было справедливо, потому что ни одна из команд не наиграла сегодня на победу. Хоть и матч получился на загляденье!
Ждем судейских разбирательств
Да, дерби в Петровском парке понравилось. Однако очевидно, что второй гол «Динамо» и последовавшее за ним удаление Станковича станут главными темами российского футбола на ближайшие дни.
Мы же пока констатируем, что в первом матче против бывшей команды Карпин не смог победить, а его «Динамо» продлило серию без побед во всех турнирах до трех встреч. «Спартак» же остается непобежденным больше месяца: после поражения от «Динамо» из Махачкалы по пенальти в Кубке России команда Станковича не проигрывает уже в пяти официальных матчах подряд.
* * *
«Спартак» с 12 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Динамо» (9) идет девятым. В следующем туре «Спартак» примет самарские «Крылья Советов», а «Динамо» отправился на выезд к «Оренбургу» (оба противостояния назначены на 21 сентября).
Автор: Иван Орехов
Валерий Карпин
Деян Станкович
Бителло
26′
Бителло
(Антон Миранчук)
45+3′
Ливай Гарсия
19′
Ливай Гарсия
63′
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
74
Даниил Фомин
15
Данил Глебов
10
Бителло
55
Максим Осипенко
44
Антонио Диас Рубенс
88′
2
Николас Маричаль
21
Антон Миранчук
74′
14
Эль Мехди Маухуб
33
Иван Сергеев
79′
7
Дмитрий Скопинцев
77
Денис Макаров
79′
70
Константин Тюкавин
19
Бактиер Зайнутдинов
55′
88′
13
Николя Муми Нгамале
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
25′
4
Александр Джику
29′
97
Даниил Денисов
18
Наиль Умяров
78′
83
Жедсон Фернандеш
3
Кристофер Ву
46′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
46′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
45+3′
65′
47
Роман Зобнин
11
Ливай Гарсия
77′
9
Манфред Угальде
5
Эсекиэль Барко
80′
77
Тео Бонгонда
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти