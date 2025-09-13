Станковича выгнали, а Карпина спас вратарь: это был лучший матч сезона

Валерий Карпин катастрофически начал в «Динамо». В последний день лета москвичи с главным тренером сборной России проиграли третий раз за последние пять туров, оказались на девятом месте в турнирной таблице РПЛ… В семи встречах «бело-голубые» проиграли аж пять раз. Более того, «Динамо» при Карпине выиграло три из десяти матчей во всех турнирах — такого старта не было с 2019 года. Впрочем, руководство клуба выразило поддержку тренеру, так что специалист спокойно отправился на товарищеские матчи сборной с командами Иордании и Катара.