Литвинов ответил, стало ли «Спартаку» сложнее играть с «Динамо» без Станковича

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов после встречи 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Динамо» (2:2) заявил, что «красно-белые» не испытывали сложностей без главного тренера Деяна Станковича на бровке.
Сербский специалист был удалён в конце второго тайма после споров с главным арбитром Егором Егоровым.
«Не было ли сложно команде во втором тайме матча с “Динамо” из-за удаления Станковича? У нас большой тренерский штаб, который всегда подсказывает и, думаю, держит связь с Деяном. Всё было так же, как в первом тайме, хуже не стало», — сказал Литвинов Metaratings.ru.
«Красно-белые» Деяна Станковича находятся на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. Команда Валерия Карпина находится на восьмой строчке с девятью баллами.