Литвинов ответил, стало ли «Спартаку» сложнее играть с «Динамо» без Станковича

«Не было ли сложно команде во втором тайме матча с “Динамо” из-за удаления Станковича? У нас большой тренерский штаб, который всегда подсказывает и, думаю, держит связь с Деяном. Всё было так же, как в первом тайме, хуже не стало», — сказал Литвинов Metaratings.ru.