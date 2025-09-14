Сёмин: я не удивлён ничьей «Локомотива», в «Ахмате» работает Черчесов

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на ничью «железнодорожников» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Ахматом».
«Ахмат» в Грозном сыграл вничью с «Локомотивом» со счётом 1:1. Гол за «Ахмат» забил полузащитник Эгаш Касинтура, сравнял счёт хавбек «красно-зелёных» Алексей Батраков.
«Локомотив» играл на выезде, плюс в «Ахмате» работает Черчесов, который является специалистом высокого уровня. Там всем непросто, поэтому я не удивлён этой ничьей", — сказал Сёмин Metaratings.ru.
«Локо» находится на втором месте в РПЛ с 16 очками, «Ахмат» занимает девятую строчку с девятью баллами.