В «Динамо» допустили, что Гладышев долго не сможет помочь команде из-за повреждения

«У Милана Майсторовича есть достаточно серьезное повреждение. Не хотел бы подробно говорить на медицинские темы, в которых недостаточно компетентен. Не было вариантов с его уходом летом, он же травмирован и должен пройти длительную реабилитацию», — сказал Пивоваров.