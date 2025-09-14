В «Динамо» допустили, что Гладышев долго не сможет помочь команде из-за повреждения

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев может пропустить долгое время из-за травмы. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
В последний раз Гладышев выходил на поле в матче третьего тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (0:1).
«У Ярослава Гладышева есть повреждение, довольно серьезное. Возможно, его долгое время не будет», — сказал Пивоваров.
Также генеральный директор «Динамо» рассказал о повреждении сербского защитника Милана Майсторовича, который в последний раз играл 29 сентября 2024 года.
«У Милана Майсторовича есть достаточно серьезное повреждение. Не хотел бы подробно говорить на медицинские темы, в которых недостаточно компетентен. Не было вариантов с его уходом летом, он же травмирован и должен пройти длительную реабилитацию», — сказал Пивоваров.