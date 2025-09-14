Пивоваров: для решения задач Карпин и «Динамо» должны доверять друг другу

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
13:30
Рома
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.20
П2
7.75
Футбол. Премьер-лига
14:30
Крылья Советов
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.45
П2
3.50
Футбол. Испания
15:00
Сельта
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.22
П2
5.80
Футбол. Италия
16:00
Аталанта
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.08
П2
9.50
Футбол. Италия
16:00
Пиза
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.11
П2
2.85
Футбол. Англия
16:00
Бернли
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.80
П2
1.36
Футбол. Франция
16:00
Лилль
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.83
П2
4.30
Футбол. Германия
16:30
Санкт-Паули
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.48
П2
3.63
Футбол. Премьер-лига
17:00
Балтика
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.50
П2
1.85
Футбол. Первая лига
17:00
Ротор
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.40
П2
5.40
Футбол. Первая лига
17:00
Сокол
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.67
X
2.90
П2
3.05
Футбол. Испания
17:15
Леванте
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.49
X
3.60
П2
2.16
Футбол. Франция
18:15
Брест
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.52
П2
2.75
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Анже
П1
X
П2
Футбол. Франция
18:15
ПСЖ
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.97
П2
7.90
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.92
П2
4.59
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Сити
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.20
П2
4.55
Футбол. Германия
18:30
Боруссия М
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.25
П2
3.46
Футбол. Италия
19:00
Сассуоло
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.55
П2
2.10
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.50
П2
2.22
Футбол. Испания
19:30
Осасуна
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.64
X
3.10
П2
3.05
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.60
П2
4.50
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.63
П2
3.00
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.49
П2
10.00
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Челябинск
1
П1
X
П2

Пивоваров: для решения задач Карпин и «Динамо» должны доверять друг другу

Бело-голубые с 9 очками в 8 матчах идут на 8-й позиции в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Чемпионат.com

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Валерий Карпин имеет длительный контракт с клубом, все работают над решением общих задач и доверяют друг другу. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

Карпин возглавил «Динамо» в июне.

«Вопрос не эмоций, а совместной работы. У нас с Валерием Георгиевичем Карпиным длительный контракт. Это тренер, который своей карьерой себя зарекомендовал, поэтому мы работаем вместе на общий результат. У нас общие задачи, и для их решения необходимо доверять друг другу», — сказал Пивоваров.

Бело-голубые с 9 очками в 8 матчах идут на 8-й позиции в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).