Пивоваров: для решения задач Карпин и «Динамо» должны доверять друг другу

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Валерий Карпин имеет длительный контракт с клубом, все работают над решением общих задач и доверяют друг другу. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
Карпин возглавил «Динамо» в июне.
«Вопрос не эмоций, а совместной работы. У нас с Валерием Георгиевичем Карпиным длительный контракт. Это тренер, который своей карьерой себя зарекомендовал, поэтому мы работаем вместе на общий результат. У нас общие задачи, и для их решения необходимо доверять друг другу», — сказал Пивоваров.
Бело-голубые с 9 очками в 8 матчах идут на 8-й позиции в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).