Кирьяков: Тюкавину было важно сыграть со «Спартаком», Карпин сделал хитрый ход

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков поделился мнением об игре «бело-голубых» против «Спартака» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Встреча между командами прошла 13 сентября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2.
Во втором тайме впервые с марта 2025 года в официальном матче на поле вышел форвард «Динамо» Константин Тюкавин, восстановившийся после травмы передней крестообразной связки правого колена.
«Хорошая игра, много борьбы, крови и достаточно моментов. Команды могли забить больше голов. Негативный момент — это то, что результат не устроил, наверное, ни тех, ни других. “Динамо” проиграло второй тайм, не создав моментов. В концовке Тюкавину, наверное, не хватило игровой практики из-за долгого отсутствия. Если бы он был в тонусе, конечно, он бы разобрался или первым ударом пробил намного сильнее.
Для Тюкавина важно было выйти в этом матче, и Карпин сделал хитрый ход, чтобы отблагодарить, чтобы уверенность почувствовал. Показать, что на него очень сильно рассчитывают, хотя для Карпина это был риск, он на него пошёл. Надеемся, что в ближайшее время Тюкавин наберёт кондиции — это будет большое подспорье для «Динамо».
Дерби — это определённый настрой. Даже если ты находишься в плохом состоянии, ты выходишь и бьёшься из последних сил. Я бы сейчас повременил, говоря о том, что без Карпина что-то изменилось. Тренировочный процесс всё равно проходил под контролем Карпина. Если второй тренер и работал, то по плану главного", — сказал Кирьяков Metaratings.ru.
«Красно-белые» Деяна Станковича находятся на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. Команда Валерия Карпина идёт на восьмой строчке с девятью баллами.