Кирьяков: Тюкавину было важно сыграть со «Спартаком», Карпин сделал хитрый ход

«Хорошая игра, много борьбы, крови и достаточно моментов. Команды могли забить больше голов. Негативный момент — это то, что результат не устроил, наверное, ни тех, ни других. “Динамо” проиграло второй тайм, не создав моментов. В концовке Тюкавину, наверное, не хватило игровой практики из-за долгого отсутствия. Если бы он был в тонусе, конечно, он бы разобрался или первым ударом пробил намного сильнее.