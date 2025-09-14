Кирьяков: Тюкавину было важно сыграть со «Спартаком», Карпин сделал хитрый ход

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Леванте
1
:
Бетис
0
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.76
П2
3.47
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Балтика
0
:
Зенит
0
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.15
П2
1.97
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Ротор
0
:
КАМАЗ
0
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.05
П2
4.56
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Сокол
0
:
Шинник
0
Все коэффициенты
П1
2.85
X
2.60
П2
3.20
Футбол. Германия
перерыв
Санкт-Паули
1
:
Аугсбург
1
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.70
П2
9.50
Футбол. Англия
2-й тайм
Бернли
0
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
12.00
X
3.00
П2
1.70
Футбол. Франция
2-й тайм
Лилль
0
:
Тулуза
1
Все коэффициенты
П1
6.75
X
3.21
П2
1.87
Футбол. Франция
18:15
Брест
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.51
П2
2.88
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Анже
П1
X
П2
Футбол. Франция
18:15
ПСЖ
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.97
П2
8.00
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.96
П2
4.62
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Сити
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.13
П2
4.60
Футбол. Германия
18:30
Боруссия М
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.19
П2
3.31
Футбол. Италия
19:00
Сассуоло
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.57
П2
2.05
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.50
П2
2.27
Футбол. Испания
19:30
Осасуна
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.08
П2
3.05
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.63
П2
4.70
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.60
П2
2.95
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.27
П2
9.50
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
0
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Челябинск
1
П1
X
П2

Кирьяков: Тюкавину было важно сыграть со «Спартаком», Карпин сделал хитрый ход

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков поделился мнением об игре «бело-голубых» против «Спартака» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Источник: Metaratings.ru

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков поделился мнением об игре «бело-голубых» против «Спартака» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Встреча между командами прошла 13 сентября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2.

Во втором тайме впервые с марта 2025 года в официальном матче на поле вышел форвард «Динамо» Константин Тюкавин, восстановившийся после травмы передней крестообразной связки правого колена.

«Хорошая игра, много борьбы, крови и достаточно моментов. Команды могли забить больше голов. Негативный момент — это то, что результат не устроил, наверное, ни тех, ни других. “Динамо” проиграло второй тайм, не создав моментов. В концовке Тюкавину, наверное, не хватило игровой практики из-за долгого отсутствия. Если бы он был в тонусе, конечно, он бы разобрался или первым ударом пробил намного сильнее.

Для Тюкавина важно было выйти в этом матче, и Карпин сделал хитрый ход, чтобы отблагодарить, чтобы уверенность почувствовал. Показать, что на него очень сильно рассчитывают, хотя для Карпина это был риск, он на него пошёл. Надеемся, что в ближайшее время Тюкавин наберёт кондиции — это будет большое подспорье для «Динамо».

Дерби — это определённый настрой. Даже если ты находишься в плохом состоянии, ты выходишь и бьёшься из последних сил. Я бы сейчас повременил, говоря о том, что без Карпина что-то изменилось. Тренировочный процесс всё равно проходил под контролем Карпина. Если второй тренер и работал, то по плану главного", — сказал Кирьяков Metaratings.ru.

«Красно-белые» Деяна Станковича находятся на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. Команда Валерия Карпина идёт на восьмой строчке с девятью баллами.

Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
Читать дальше