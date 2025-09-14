Ричмонд
Футбол. Испания
1-й тайм
Леванте
1
:
Бетис
0
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.76
П2
3.47
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Балтика
0
:
Зенит
0
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.15
П2
1.97
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Ротор
0
:
КАМАЗ
0
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.05
П2
4.56
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Сокол
0
:
Шинник
0
Все коэффициенты
П1
2.85
X
2.60
П2
3.20
Футбол. Германия
перерыв
Санкт-Паули
1
:
Аугсбург
1
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.70
П2
9.50
Футбол. Англия
2-й тайм
Бернли
0
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
12.00
X
3.00
П2
1.70
Футбол. Франция
2-й тайм
Лилль
0
:
Тулуза
1
Все коэффициенты
П1
6.75
X
3.21
П2
1.87
Футбол. Франция
18:15
Брест
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.51
П2
2.88
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Анже
П1
X
П2
Футбол. Франция
18:15
ПСЖ
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.97
П2
8.00
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.96
П2
4.62
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Сити
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.13
П2
4.60
Футбол. Германия
18:30
Боруссия М
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.19
П2
3.31
Футбол. Италия
19:00
Сассуоло
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.57
П2
2.05
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.50
П2
2.27
Футбол. Испания
19:30
Осасуна
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.08
П2
3.05
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.63
П2
4.70
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.60
П2
2.95
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.27
П2
9.50
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
0
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Челябинск
1
П1
X
П2

Сафонов: судья Егоров немного поплыл в дерби, но ни о какой предвзятости речи нет

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением об игре «Динамо» против «Спартака» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а также оценил судейство.

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением об игре «Динамо» против «Спартака» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а также оценил судейство.

Встреча между командами прошла 13 сентября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2.

В конце первого тайма с поля был удалён главный тренер «Спартака» Деян Станкович. Главным арбитром был Егор Егоров.

«В этом матче судья немного поплыл и не попадал в ритм. Ни о какой предвзятости речи нет, просто это его уровень. На такое дерби надо назначать более опытного специалиста, играют серьёзные команды, которые решают серьёзные задачи. Были некоторые моменты борьбы, которые судья не до конца правильно трактовал. Но есть специальный орган, который разберётся в работе арбитров», — сказал Сафонов Metaratings.ru.

«Красно-белые» находятся на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. Команда Валерия Карпина идёт на восьмой строчке с девятью баллами.