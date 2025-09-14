Сафонов: судья Егоров немного поплыл в дерби, но ни о какой предвзятости речи нет

«В этом матче судья немного поплыл и не попадал в ритм. Ни о какой предвзятости речи нет, просто это его уровень. На такое дерби надо назначать более опытного специалиста, играют серьёзные команды, которые решают серьёзные задачи. Были некоторые моменты борьбы, которые судья не до конца правильно трактовал. Но есть специальный орган, который разберётся в работе арбитров», — сказал Сафонов Metaratings.ru.