Сафонов: судья Егоров немного поплыл в дерби, но ни о какой предвзятости речи нет

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением об игре «Динамо» против «Спартака» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а также оценил судейство.
Встреча между командами прошла 13 сентября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2.
В конце первого тайма с поля был удалён главный тренер «Спартака» Деян Станкович. Главным арбитром был Егор Егоров.
«В этом матче судья немного поплыл и не попадал в ритм. Ни о какой предвзятости речи нет, просто это его уровень. На такое дерби надо назначать более опытного специалиста, играют серьёзные команды, которые решают серьёзные задачи. Были некоторые моменты борьбы, которые судья не до конца правильно трактовал. Но есть специальный орган, который разберётся в работе арбитров», — сказал Сафонов Metaratings.ru.
«Красно-белые» находятся на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. Команда Валерия Карпина идёт на восьмой строчке с девятью баллами.