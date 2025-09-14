Ташуев: «Ростов» — раненый зверь, но ЦСКА должен победить на классе

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев заявил, что ЦСКА должен на классе побеждать «Ростов» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), так как «жёлто-синие» находятся в уязвлённом положении.
«Ростов» — раненый зверь, команда рядом с зоной вылета. У ростовчан хватает проблем. В сборную России теперь уезжает меньше людей, но главный тренер, насколько я знаю, отсутствовал полсбора. Он был в сборной вместе с Карпиным.
Отдам предпочтение ЦСКА, они должны победить. Но команды из низа таблицы могут преподносить сюрпризы. Думаю, ЦСКА на классе обыграет «Ростов». У ЦСКА были трансферы, они усилили обойму", — сказал Ташуев Metaratings.ru.
«Ростов» примет ЦСКА на домашнем стадионе в воскресенье, 14 сентября. Матч начнётся в 19:30 по московскому времени.
Команда Джонатана Альбы занимает 15-е место в турнирной таблице с пятью очками, а коллектив Фабио Челестини идёт третьим с 15 баллами в активе.