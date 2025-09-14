Дядюн: пауза пойдёт «Ростову» на пользу, она полезна для команд с огрехами

Бывший нападающий «Ростова» Владимир Дядюн высказался об игре команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а также оценил перспективы «жёлто-синих».
«Проблемы “Ростова” на лицо. Вроде это хорошая сыгранная команда, но ей чего-то не хватает. Пауза пойдёт на пользу “Ростову”. Она вообще полезна для команд с огрехами в игре. “Ростову” надо стать более мотивированными, чтобы показать результат. В противном случае для них всё закончится совсем неудачно», — сказал Дядюн Metaratings.ru.
«Ростов» примет ЦСКА на домашнем стадионе «Ростов Арена» в воскресенье, 14 сентября. Матч начнётся в 19:30 по московскому времени.
Команда Джонатана Альбы занимает 15-е место в турнирной таблице с пятью очками, а коллектив Фабио Челестини идёт третьим с 15 баллами в активе.