Дядюн: пауза пойдёт «Ростову» на пользу, она полезна для команд с огрехами

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Леванте
1
:
Бетис
0
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.76
П2
3.47
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Балтика
0
:
Зенит
0
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.15
П2
1.97
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Ротор
0
:
КАМАЗ
0
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.05
П2
4.56
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Сокол
0
:
Шинник
0
Все коэффициенты
П1
2.85
X
2.60
П2
3.20
Футбол. Германия
перерыв
Санкт-Паули
1
:
Аугсбург
1
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.70
П2
9.50
Футбол. Англия
2-й тайм
Бернли
0
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
12.00
X
3.00
П2
1.70
Футбол. Франция
2-й тайм
Лилль
0
:
Тулуза
1
Все коэффициенты
П1
6.75
X
3.21
П2
1.87
Футбол. Франция
18:15
Брест
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.51
П2
2.88
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Анже
П1
X
П2
Футбол. Франция
18:15
ПСЖ
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.97
П2
8.00
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.96
П2
4.62
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Сити
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.13
П2
4.60
Футбол. Германия
18:30
Боруссия М
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.19
П2
3.31
Футбол. Италия
19:00
Сассуоло
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.57
П2
2.05
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.50
П2
2.27
Футбол. Испания
19:30
Осасуна
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.08
П2
3.05
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.63
П2
4.70
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.60
П2
2.95
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.27
П2
9.50
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
0
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Челябинск
1
П1
X
П2

Дядюн: пауза пойдёт «Ростову» на пользу, она полезна для команд с огрехами

Бывший нападающий «Ростова» Владимир Дядюн высказался об игре команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а также оценил перспективы «жёлто-синих».

Источник: Metaratings.ru

Бывший нападающий «Ростова» Владимир Дядюн высказался об игре команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а также оценил перспективы «жёлто-синих».

«Проблемы “Ростова” на лицо. Вроде это хорошая сыгранная команда, но ей чего-то не хватает. Пауза пойдёт на пользу “Ростову”. Она вообще полезна для команд с огрехами в игре. “Ростову” надо стать более мотивированными, чтобы показать результат. В противном случае для них всё закончится совсем неудачно», — сказал Дядюн Metaratings.ru.

«Ростов» примет ЦСКА на домашнем стадионе «Ростов Арена» в воскресенье, 14 сентября. Матч начнётся в 19:30 по московскому времени.

Команда Джонатана Альбы занимает 15-е место в турнирной таблице с пятью очками, а коллектив Фабио Челестини идёт третьим с 15 баллами в активе.