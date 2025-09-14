Кирьяков: Станкович чересчур эмоциональный, люди с Балкан действительно взрывные

Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Сергей Кирьяков отреагировал на удаление главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Встреча между «Динамо» и «Спартаком» прошла 13 сентября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2.
В конце первого тайма с поля был удалён Станкович, главным арбитром был Егор Егоров.
"Давление огромное. Станкович прекрасно понимает, что для него каждый матч — решающий. Если бы дерби было проиграно, возможно, вопрос по нему был бы закрыт. Станкович рассчитывал, что команда победит в таком важном для него матче, отсюда, наверное, такое поведение.
Да, он терпел, какое-то время держал всё в себе, а вчера опять всё выплеснулось наружу. Человек чересчур эмоциональный. Люди с Балкан действительно взрывные, реагируют эмоционально на какие-то вещи. Его не поменяешь, какое-то время можно удержаться, но это всё вернётся", — сказал Кирьяков Metaratings.ru.
«Красно-белые» находятся на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. Команда Валерия Карпина идёт на восьмой строчке с девятью баллами.