Фёдоров: не вижу в РПЛ нападающих сильнее Даку

Бывший капитан «Рубина» Андрей Фёдоров высказался о летней трансферной кампании казанцев и решении клуба подписать новый контракт с нападающим Мирлиндом Даку.
«Я только за. Для “Рубина” Даку — основополагающий игрок. Если команда хочет бороться за что-то серьёзное, то таких игроков нужно сохранять. Даку — один из лучших в лиге. Я не вижу игроков сильнее, тех, кто может один в один решить эпизод, забить.
Что касается эмоций, Даку непростой и эмоциональный, но если сравнивать его с Кордобой, то он лучше себя контролирует в таких моментах. В «Краснодаре» на спорные моменты очень агрессивно реагируют, Даку более устойчив психологически", — сказал Фёдоров Metaratings.ru.
«Рубин» летом продлил контракт с Даку до 30 июня 2029 года. В нынешнем сезоне 27-летний футболист провёл 11 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 8 млн евро.