Футбол. Испания
перерыв
Леванте
2
:
Бетис
1
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.20
П2
4.50
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Балтика
0
:
Зенит
0
Все коэффициенты
П1
5.70
X
2.20
П2
2.51
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Ротор
1
:
КАМАЗ
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
11.00
П2
54.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Сокол
0
:
Шинник
0
Все коэффициенты
П1
3.55
X
2.00
П2
4.36
Футбол. Германия
2-й тайм
Санкт-Паули
2
:
Аугсбург
1
Все коэффициенты
П1
3.45
X
5.75
П2
52.00
Футбол. Франция
18:15
Брест
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.49
П2
2.64
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Анже
П1
X
П2
Футбол. Франция
18:15
ПСЖ
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.95
П2
7.70
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.81
П2
4.33
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Сити
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.20
П2
4.80
Футбол. Германия
18:30
Боруссия М
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.13
П2
3.20
Футбол. Италия
19:00
Сассуоло
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.60
П2
2.03
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.50
П2
2.27
Футбол. Испания
19:30
Осасуна
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.08
П2
3.03
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.64
П2
4.71
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.60
П2
2.95
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.24
П2
10.00
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
4
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
2
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
0
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Челябинск
1
П1
X
П2

Фёдоров: не вижу в РПЛ нападающих сильнее Даку

Бывший капитан «Рубина» Андрей Фёдоров высказался о летней трансферной кампании казанцев и решении клуба подписать новый контракт с нападающим Мирлиндом Даку.

Источник: Metaratings.ru

Бывший капитан «Рубина» Андрей Фёдоров высказался о летней трансферной кампании казанцев и решении клуба подписать новый контракт с нападающим Мирлиндом Даку.

«Я только за. Для “Рубина” Даку — основополагающий игрок. Если команда хочет бороться за что-то серьёзное, то таких игроков нужно сохранять. Даку — один из лучших в лиге. Я не вижу игроков сильнее, тех, кто может один в один решить эпизод, забить.

Что касается эмоций, Даку непростой и эмоциональный, но если сравнивать его с Кордобой, то он лучше себя контролирует в таких моментах. В «Краснодаре» на спорные моменты очень агрессивно реагируют, Даку более устойчив психологически", — сказал Фёдоров Metaratings.ru.

«Рубин» летом продлил контракт с Даку до 30 июня 2029 года. В нынешнем сезоне 27-летний футболист провёл 11 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 8 млн евро.