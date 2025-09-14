Кобелев: «Локомотив» постепенно окажется на пятом-шестом месте

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Леванте
2
:
Бетис
1
Все коэффициенты
П1
2.07
X
6.40
П2
10.50
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Балтика
0
:
Зенит
0
Все коэффициенты
П1
5.70
X
2.25
П2
2.48
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Ротор
1
:
КАМАЗ
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
11.20
П2
58.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Сокол
0
:
Шинник
0
Все коэффициенты
П1
3.45
X
2.05
П2
4.35
Футбол. Германия
2-й тайм
Санкт-Паули
1
:
Аугсбург
1
Все коэффициенты
П1
3.35
X
1.78
П2
6.40
Футбол. Франция
18:15
Брест
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.49
П2
2.66
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Анже
П1
X
П2
Футбол. Франция
18:15
ПСЖ
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.95
П2
7.80
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.90
П2
4.42
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Сити
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.20
П2
4.80
Футбол. Германия
18:30
Боруссия М
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.13
П2
3.20
Футбол. Италия
19:00
Сассуоло
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.60
П2
2.03
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.50
П2
2.27
Футбол. Испания
19:30
Осасуна
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.08
П2
3.03
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.64
П2
4.71
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.60
П2
2.95
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.24
П2
10.00
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
4
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
2
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
0
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Челябинск
1
П1
X
П2

Кобелев: «Локомотив» постепенно окажется на пятом-шестом месте

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о выступлении «Локомотива» и оценил перспективы команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Источник: Metaratings.ru

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о выступлении «Локомотива» и оценил перспективы команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

13 сентября «Ахмат» в Грозном сыграл вничью с «Локомотивом» со счётом 1:1. Гол за хозяев поля забил полузащитник Эгаш Касинтура, сравнял счёт хавбек «красно-зелёных» Алексей Батраков.

«У “Локомотива” хорошие молодые ребята, сбалансированная команда, но на долгой дистанции им будет тяжело держаться вверху без усиления. Причём на три-четыре позиции должны прийти футболисты и выглядеть ещё лучше, чем те, кто играют сегодня. “Локомотив” постепенно окажется на пятом-шестом месте.

Комличенко позволяет бороться за первое место? Нет. Баринов на своей позиции хорош, Батраков здорово играет. Но назовите ещё пять-шесть футболистов для титула. Помимо хорошего стартового состава и сбалансированности, необходимо иметь скамейку запасных, чтобы добиться титулов. Скамейку, чтобы в нужный момент выйти и усилить.

У «Локомотива» этого нет. И если «Локо» хочет претендовать на титул, надо вкладывать в команду. Если сейчас этого не сделать, когда команда прогрессирует, то завтра, условно, уйдёт Баринов, уйдёт Батраков и надо будет строить новую команду", — сказал Кобелев Metaratings.ru.

Москвичи находятся на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 16 очками, «Ахмат» занимает девятую строчку с девятью баллами.