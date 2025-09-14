Кобелев: «Локомотив» постепенно окажется на пятом-шестом месте

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о выступлении «Локомотива» и оценил перспективы команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
13 сентября «Ахмат» в Грозном сыграл вничью с «Локомотивом» со счётом 1:1. Гол за хозяев поля забил полузащитник Эгаш Касинтура, сравнял счёт хавбек «красно-зелёных» Алексей Батраков.
«У “Локомотива” хорошие молодые ребята, сбалансированная команда, но на долгой дистанции им будет тяжело держаться вверху без усиления. Причём на три-четыре позиции должны прийти футболисты и выглядеть ещё лучше, чем те, кто играют сегодня. “Локомотив” постепенно окажется на пятом-шестом месте.
Комличенко позволяет бороться за первое место? Нет. Баринов на своей позиции хорош, Батраков здорово играет. Но назовите ещё пять-шесть футболистов для титула. Помимо хорошего стартового состава и сбалансированности, необходимо иметь скамейку запасных, чтобы добиться титулов. Скамейку, чтобы в нужный момент выйти и усилить.
У «Локомотива» этого нет. И если «Локо» хочет претендовать на титул, надо вкладывать в команду. Если сейчас этого не сделать, когда команда прогрессирует, то завтра, условно, уйдёт Баринов, уйдёт Батраков и надо будет строить новую команду", — сказал Кобелев Metaratings.ru.
Москвичи находятся на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 16 очками, «Ахмат» занимает девятую строчку с девятью баллами.