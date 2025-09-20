Бистрович: когда ведёшь 2:0, и не можешь выиграть — это самая обидная ситуация

Полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович в беседе с Metaratings.ru поделился эмоциями по итогам матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) против казанского «Рубина».
Встреча прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась со счётом 2:2. Бистрович забил дебютный гол за «Акрон».
— Вы сегодня забили первый гол за «Акрон». Но при этом команда не смогла удержать победу. Какие у вас сейчас эмоции?
— Конечно, я рад забитому мячу. Но в целом не могу быть доволен, потому что мы не забрали три очка. Это было самое главное. Не так важно, кто забивает. Когда ты ведёшь 2:0, и не можешь выиграть — это самая обидная ситуация.
— «Акрон» во втором тайме с выходом Эсковаля перестроился на схему с тремя центральными защитниками. Это могло внести дисбаланс и помешать удержать победу?
— Было понятно, что «Рубин» стал больше играть в атаке. Нам нужно было больше высоких игроков, чтобы бороться с ними. Но было так же тяжело. Мы дали им преимущество. Этого нельзя делать. Нам нужно было продолжать играть так же, как и раньше. Не надо было опускаться так низко. Неважно, в какой схеме.
— Даку является одним из лучших нападающих в РПЛ. «Акрон» хорошо играл против него в первом тайме, но во втором всё-таки дал ему забить.
— Как вы сказали, он один из лучших в нашей лиге. Надо очень внимательно играть с ним. Вы видите, насколько он качественный игрок. Мы дали ему чуть-чуть пространства, и он сразу забил, — сказал Бистрович.
Команда Заурбека Тедеева занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с семью очками. Подопечные Рашида Рахимова расположились на пятой строчке с 15 баллами в активе.