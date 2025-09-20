Бистрович: когда ведёшь 2:0, и не можешь выиграть — это самая обидная ситуация

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Брест
2
:
Ницца
1
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.40
П2
5.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
2
:
Челси
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
9.00
П2
25.00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо Мх
0
:
Локомотив
1
Все коэффициенты
П1
20.00
X
5.09
П2
2.80
Футбол. Германия
2-й тайм
РБ Лейпциг
3
:
Кельн
1
Все коэффициенты
П1
1.06
X
14.00
П2
58.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Алавес
1
:
Севилья
1
Все коэффициенты
П1
3.40
X
2.03
П2
4.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Вильярреал
0
:
Осасуна
1
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.00
П2
3.65
Футбол. Италия
21:45
Удинезе
:
Милан
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.71
П2
1.80
Футбол. Англия
22:00
Фулхэм
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.52
П2
3.85
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.12
П2
2.39
Футбол. Франция
22:05
Ланс
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.56
П2
3.07
Футбол. Первая лига
21.09
СКА-Хабаровск
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.15
П2
3.15
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Спартак Кс
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Майнц
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Леванте
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
4
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Ахмат
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Факел
1
П1
X
П2

Бистрович: когда ведёшь 2:0, и не можешь выиграть — это самая обидная ситуация

Полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович в беседе с Metaratings.ru поделился эмоциями по итогам матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) против казанского «Рубина».

Источник: Metaratings.ru

Полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович в беседе с Metaratings.ru поделился эмоциями по итогам матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) против казанского «Рубина».

Встреча прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась со счётом 2:2. Бистрович забил дебютный гол за «Акрон».

— Вы сегодня забили первый гол за «Акрон». Но при этом команда не смогла удержать победу. Какие у вас сейчас эмоции?

— Конечно, я рад забитому мячу. Но в целом не могу быть доволен, потому что мы не забрали три очка. Это было самое главное. Не так важно, кто забивает. Когда ты ведёшь 2:0, и не можешь выиграть — это самая обидная ситуация.

— «Акрон» во втором тайме с выходом Эсковаля перестроился на схему с тремя центральными защитниками. Это могло внести дисбаланс и помешать удержать победу?

— Было понятно, что «Рубин» стал больше играть в атаке. Нам нужно было больше высоких игроков, чтобы бороться с ними. Но было так же тяжело. Мы дали им преимущество. Этого нельзя делать. Нам нужно было продолжать играть так же, как и раньше. Не надо было опускаться так низко. Неважно, в какой схеме.

— Даку является одним из лучших нападающих в РПЛ. «Акрон» хорошо играл против него в первом тайме, но во втором всё-таки дал ему забить.

— Как вы сказали, он один из лучших в нашей лиге. Надо очень внимательно играть с ним. Вы видите, насколько он качественный игрок. Мы дали ему чуть-чуть пространства, и он сразу забил, — сказал Бистрович.

Команда Заурбека Тедеева занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с семью очками. Подопечные Рашида Рахимова расположились на пятой строчке с 15 баллами в активе.