Бистрович: когда ведёшь 2:0, и не можешь выиграть — это самая обидная ситуация

— Было понятно, что «Рубин» стал больше играть в атаке. Нам нужно было больше высоких игроков, чтобы бороться с ними. Но было так же тяжело. Мы дали им преимущество. Этого нельзя делать. Нам нужно было продолжать играть так же, как и раньше. Не надо было опускаться так низко. Неважно, в какой схеме.