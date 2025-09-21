«Украшение чемпионата». «Краснодар» и «Зенит» сыграют в центральном матче тура РПЛ

Также в воскресенье калининградская «Балтика» дома сыграет с «Ростовом», матч начнется в 17:00 мск. «Балтика» и московский «Локомотив» являются единственными командами, которые еще не проигрывали в этом сезоне чемпионата России. Калининградцы с 16 очками идут 3-ми в таблице РПЛ, «Ростов» с 8 очками располагается на 12-й позиции. Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал ТАСС, что в команде нет эйфории от удачного старта. «Много туров впереди, трансферное окно закрыто, сейчас нужно набирать очки, а дальше будем решать. В команде нет эйфории, ни у кого головокружения от успехов нет, у нас тот тренер [Андрей Талалаев], которые все эти головокружения быстро снимет, если у кого-то смогут появиться», — отметил он.