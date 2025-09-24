Первый матч «Нижнего Новгорода» в РПЛ после ремонта арены перенесли

«В связи с повышенным интересом нижегородских болельщиков к первому домашнему матчу “Нижнего Новгорода” на родном стадионе в новом сезоне после обращения клуба и по согласованию с вещателем дата и время начала игры 12-го тура РПЛ “Нижний Новгород” — “Акрон” изменены. Встреча пройдет 18 октября в 13:00 по Москве», — говорится в заявлении лиги.