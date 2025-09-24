Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетико
1
:
Райо Вальекано
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.40
П2
24.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал Сосьедад
0
:
Мальорка
0
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.00
П2
6.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Бетис
1
:
Ноттингем Форест
2
Все коэффициенты
П1
10.00
X
4.40
П2
1.40
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Брага
0
:
Фейеноорд
0
Все коэффициенты
П1
2.85
X
2.30
П2
3.95
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Црвена Звезда
0
:
Селтик
0
Все коэффициенты
П1
2.66
X
2.70
П2
3.52
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Динамо З
2
:
Фенербахче
1
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.60
П2
9.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Фрайбург
1
:
Базель
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.03
П2
23.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Мальме
0
:
Лудогорец
2
Все коэффициенты
П1
11.50
X
6.00
П2
1.30
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ницца
0
:
Рома
0
Все коэффициенты
П1
13.70
X
4.45
П2
2.86
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
0
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
СКА-Хабаровск
0
:
Родина
3
П1
X
П2

Первый матч «Нижнего Новгорода» в РПЛ после ремонта арены перенесли

Первый матч «Нижнего Новгорода» в РПЛ после ремонта арены перенесли на выходной.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Матч 12-го тура чемпионата России по футболу «Нижний Новгород» — «Акрон» перенесен на 18 октября, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

Первоначально встреча должна была пройти в пятницу, 17 октября, и начаться в 19:00 мск. Теперь матч с тольяттинской командой состоится в субботу и стартует в 13:00.

«В связи с повышенным интересом нижегородских болельщиков к первому домашнему матчу “Нижнего Новгорода” на родном стадионе в новом сезоне после обращения клуба и по согласованию с вещателем дата и время начала игры 12-го тура РПЛ “Нижний Новгород” — “Акрон” изменены. Встреча пройдет 18 октября в 13:00 по Москве», — говорится в заявлении лиги.

С начала текущего сезона клуб проводил домашние матчи в Саранске и Грозном из-за ремонтных работ на нижегородском стадионе. 18 сентября клуб объявил, что первым матчем по окончании ремонта будет игра пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России с московским «Спартаком», которая состоится 1 октября.