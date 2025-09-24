Первый матч «Нижнего Новгорода» в РПЛ после ремонта арены перенесли

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Матч 12-го тура чемпионата России по футболу «Нижний Новгород» — «Акрон» перенесен на 18 октября, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Первоначально встреча должна была пройти в пятницу, 17 октября, и начаться в 19:00 мск. Теперь матч с тольяттинской командой состоится в субботу и стартует в 13:00.
«В связи с повышенным интересом нижегородских болельщиков к первому домашнему матчу “Нижнего Новгорода” на родном стадионе в новом сезоне после обращения клуба и по согласованию с вещателем дата и время начала игры 12-го тура РПЛ “Нижний Новгород” — “Акрон” изменены. Встреча пройдет 18 октября в 13:00 по Москве», — говорится в заявлении лиги.
С начала текущего сезона клуб проводил домашние матчи в Саранске и Грозном из-за ремонтных работ на нижегородском стадионе. 18 сентября клуб объявил, что первым матчем по окончании ремонта будет игра пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России с московским «Спартаком», которая состоится 1 октября.