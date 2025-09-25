Сычёв: «Балтика» удивила, Талалаев — один из лучших тренеров РПЛ

— Кто вас больше всего удивил в первой трети чемпионата?
— «Балтика». Дерзкий новичок, очень уверенно смотрится, и место в таблице занимает абсолютно по делу. Можно только порадоваться.
— «Балтика» может повторить путь «Лестера» и стать чемпионом?
— Вряд ли. Это была бы идеальная картинка, но, наверное, нет. Очень много клубов ставят перед собой задачу стать чемпионами. Им будет сложно конкурировать.
— Лучший тренер РПЛ сейчас? Много говорят про Талалаева.
— Андрей Викторович — один из лучших. Подготовить команду с нуля и сразу показывать достойную игру — это сильно. Физическая готовность команды впечатляет. Вопрос, надолго ли хватит. Но громко о себе заявил — факт. Тренерский подход в «Балтике» виден, — сказал Сычёв.
Клуб из Калининграда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками. Следующий матч «Балтика» проведёт 28 сентября на выезде против ЦСКА в 14:30 по московскому времени.