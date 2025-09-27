Павел Погребняк: хочу поздравить «Балтику» с хорошей игрой и результатами

Экс-форвард «Зенита», «Штутгарта», «Рединга», «Урала» и сборной России по футболу, чемпион России 2007 года Павел Погребняк отметил, что «Балтика» может навязать топ-клубам Российской Премьер-Лиги (РПЛ) борьбу за титул.
«Балтика» — не чужая для меня команда. Хочу поздравить калининградцев с хорошей игрой и результатами. Очень рад вдвойне, что «Балтика» показывает такой футбол. Это заслуга главного тренера, руководства и игроков. Это очень круто, что мы получили такого андердога, который сможет попортить нервишки, а может быть, даже и побороться за что-то серьёзнее«, — цитирует Погребняка “Чемпионат”.
После девяти сыгранных туров сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «моряки» под руководством Андрея Талалаева набрали 17 баллов и занимают третье место в турнирной таблице. В матче 10-го тура чемпионата «Балтика» 28 сентября сыграет с московским ЦСКА на поле «ВЭБ Арены».
25 сентября в беседе с сайтом Metaratings.ru почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков предположил, что по итогам текущего розыгрыша «Балтика» вряд ли сможет претендовать на призовое место, однако вполне может при определённых условиях финишировать в топ-6.
27 сентября экс-защитник ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимир Пономарёв в интервью News.ru заявил, что игроки «Балтики» чувствуют на себе повышенное внимание со стороны тренера Талалаева.