Павел Погребняк: хочу поздравить «Балтику» с хорошей игрой и результатами

«Балтика» — не чужая для меня команда. Хочу поздравить калининградцев с хорошей игрой и результатами. Очень рад вдвойне, что «Балтика» показывает такой футбол. Это заслуга главного тренера, руководства и игроков. Это очень круто, что мы получили такого андердога, который сможет попортить нервишки, а может быть, даже и побороться за что-то серьёзнее«, — цитирует Погребняка “Чемпионат”.