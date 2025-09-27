Павел Погребняк: хочу поздравить «Балтику» с хорошей игрой и результатами

Ричмонд
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
0
:
Рубин
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.55
П2
4.40
Футбол. Германия
1-й тайм
Хайденхайм
0
:
Аугсбург
0
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.35
П2
2.65
Футбол. Германия
1-й тайм
Майнц
0
:
Боруссия Д
0
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.50
П2
2.30
Футбол. Германия
1-й тайм
Санкт-Паули
0
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
5.25
X
3.90
П2
2.80
Футбол. Германия
1-й тайм
Вольфсбург
0
:
РБ Лейпциг
1
Все коэффициенты
П1
5.78
X
4.35
П2
1.63
Футбол. Испания
2-й тайм
Хетафе
1
:
Леванте
1
Все коэффициенты
П1
17.00
X
1.25
П2
19.00
Футбол. Англия
17:00
Челси
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.82
П2
3.61
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.33
X
3.83
П2
1.89
Футбол. Англия
17:00
Лидс
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.40
П2
2.53
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Сити
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.91
П2
15.00
Футбол. Испания
17:15
Атлетико
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.60
П2
2.28
Футбол. Франция
18:00
Лорьян
:
Монако
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.16
П2
1.79
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.60
П2
4.40
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.75
П2
2.09
Футбол. Англия
19:30
Ноттингем Форест
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.86
П2
5.10
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.80
П2
16.00
Футбол. Германия
19:30
Боруссия М
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.77
П2
2.26
Футбол. Испания
19:30
Мальорка
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.42
X
2.98
П2
3.57
Футбол. Франция
20:00
Тулуза
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.80
П2
5.10
Футбол. Италия
21:45
Кальяри
:
Интер
Все коэффициенты
П1
6.50
X
4.35
П2
1.57
Футбол. Англия
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.41
П2
5.71
Футбол. Испания
22:00
Вильярреал
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.42
П2
3.90
Футбол. Франция
22:05
ПСЖ
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.50
П2
15.00
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Акрон
0
П1
X
П2

Павел Погребняк: хочу поздравить «Балтику» с хорошей игрой и результатами

Экс-форвард «Зенита», «Штутгарта», «Рединга», «Урала» и сборной России по футболу, чемпион России 2007 года Павел Погребняк отметил, что «Балтика» может навязать топ-клубам Российской Премьер-Лиги (РПЛ) борьбу за титул.

Экс-форвард «Зенита», «Штутгарта», «Рединга», «Урала» и сборной России по футболу, чемпион России 2007 года Павел Погребняк отметил, что «Балтика» может навязать топ-клубам Российской Премьер-Лиги (РПЛ) борьбу за титул.

«Балтика» — не чужая для меня команда. Хочу поздравить калининградцев с хорошей игрой и результатами. Очень рад вдвойне, что «Балтика» показывает такой футбол. Это заслуга главного тренера, руководства и игроков. Это очень круто, что мы получили такого андердога, который сможет попортить нервишки, а может быть, даже и побороться за что-то серьёзнее«, — цитирует Погребняка “Чемпионат”.

После девяти сыгранных туров сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «моряки» под руководством Андрея Талалаева набрали 17 баллов и занимают третье место в турнирной таблице. В матче 10-го тура чемпионата «Балтика» 28 сентября сыграет с московским ЦСКА на поле «ВЭБ Арены».

25 сентября в беседе с сайтом Metaratings.ru почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков предположил, что по итогам текущего розыгрыша «Балтика» вряд ли сможет претендовать на призовое место, однако вполне может при определённых условиях финишировать в топ-6.

27 сентября экс-защитник ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимир Пономарёв в интервью News.ru заявил, что игроки «Балтики» чувствуют на себе повышенное внимание со стороны тренера Талалаева.