Защитник ЦСКА Лукин: мне очень нравится наша игра первым номером

«Мы играем в атакующий, смелый футбол, который вынуждает соперников чаще подстраиваться под нас, обороняться и отбиваться. Мне очень нравится наша игра первым номером. В любой фазе, будь то оборона или атака, мы диктуем свой футбол, и нас боятся», — отметил 21-летний Лукин.