Защитник ЦСКА Лукин: мне очень нравится наша игра первым номером

В интервью пресс-службе клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) ЦСКА защитник «армейцев» и сборной России по футболу Матвей Лукин рассказал о сильных сторонах команды под руководством главного тренера Фабио Челестини.
«Мы играем в атакующий, смелый футбол, который вынуждает соперников чаще подстраиваться под нас, обороняться и отбиваться. Мне очень нравится наша игра первым номером. В любой фазе, будь то оборона или атака, мы диктуем свой футбол, и нас боятся», — отметил 21-летний Лукин.
После девяти проведённых туров сезона РПЛ-2025/2026 «красно-синие» под руководством 49-летнего Челестини занимают вторую позицию в турнирной таблице чемпионата, набрав 18 очков. Центральный защитник ЦСКА Лукин провёл в РПЛ семь матчей, где не отметился результативными действиями.
28 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» «армейцы» примут в рамках десятого тура РПЛ «Балтику» из Калининграда.
25 сентября в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу» экс-наставник ЦСКА, белорусский футбольный тренер и эксперт Виктор Гончаренко похвалил Челестини за проводимую в столичной команде работу. 26 сентября в интервью сайту Metaratings.ru экс-президент «Локомотива» Николай Наумов предположил, что ЦСКА по итогам сезона РПЛ не сможет стать чемпионом из-за отсутствия запаса прочности.