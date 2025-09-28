Шанс для ЦСКА. Армейский клуб в случае победы над «Балтикой» возглавит таблицу РПЛ

В первом матче дня московский ЦСКА примет калининградскую «Балтику», игра пройдет на «ВЭБ-Арене» и начнется в 14:30 мск. Армейцы занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Калининградцы идут 5-ми с 17 очками. «Балтика» и московский «Локомотив» являются единственными командами, которые еще не проигрывали в этом сезоне чемпионата России. Из-за того, что «Краснодар» в субботу на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (0:0), ЦСКА в случае победы наберет 21 очко и единолично возглавит турнирную таблицу.