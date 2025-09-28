Ричмонд
Шанс для ЦСКА. Армейский клуб в случае победы над «Балтикой» возглавит таблицу РПЛ

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Программа 10-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье тремя матчами. В этот день состоятся игры ЦСКА — «Балтика», «Динамо» (Махачкала) — «Сочи» и «Спартак» — «Пари Нижний Новгород».

В первом матче дня московский ЦСКА примет калининградскую «Балтику», игра пройдет на «ВЭБ-Арене» и начнется в 14:30 мск. Армейцы занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Калининградцы идут 5-ми с 17 очками. «Балтика» и московский «Локомотив» являются единственными командами, которые еще не проигрывали в этом сезоне чемпионата России. Из-за того, что «Краснодар» в субботу на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (0:0), ЦСКА в случае победы наберет 21 очко и единолично возглавит турнирную таблицу.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 10, 28.09.2025, 14:30
ЦСКА
-
Балтика
-

ЦСКА и «Балтика» уже дважды встречались в этом сезоне — команды играют в одной группе в «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. 27 августа ЦСКА на выезде одержал победу со счетом 2:0, а 18 сентября в Москве сильнее были калининградцы (1:1, 10:9 по пенальти).

В прошлом туре ЦСКА на выезде победил «Сочи» (3:1), прервав серию из трех матчей без побед во всех турнирах. «Балтика» в гостях сыграла вничью с «Ростовом» (0:0). В этом сезоне калининградцы вернулись в РПЛ спустя сезон в Первой лиге. В сезоне-2023/24 ЦСКА и «Балтика» обменялись победами в чемпионате, в Москве армейцы обыграли соперника со счетом 1:0, в Калининграде балтийцы выиграли со счетом 3:1.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 10, 28.09.2025, 17:00
Динамо Мх
-
Сочи
-

Также в воскресенье махачкалинское «Динамо» дома встретится с «Сочи», матч начнется в 17:00 мск. Махачкалинский клуб с 9 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Сочинцы пока остаются единственной командой без побед, в активе клуба 1 очко и последняя, 16-я строчка.

«Спартак» все еще без Станковича

Завершится тур матчем между московским «Спартаком» и «Пари НН», игра начнется в 19:30 мск. Красно-белые с 15 очками располагаются на 8-й позиции в таблице РПЛ, нижегородцы с 6 очками идут 15-ми. На скамейке «Спартака» по-прежнему будет отсутствовать главный тренер Деян Станкович, который ранее был дисквалифицирован на один месяц.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 10, 28.09.2025, 19:30
Спартак
-
Пари Нижний Новгород
-

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что для чемпионства красно-белых в этом сезоне должно произойти чудо. «Должно произойти какое-то чудо, чтобы “Спартак” стал чемпионом. Но я верю, что борьбу “Спартак” навяжет», — сказал он ТАСС.

Программа 10-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день московское «Динамо» на выезде победило самарские «Крылья Советов» (3:2). 27 сентября грозненский «Ахмат» обыграл тольяттинский «Акрон» (3:0), столичный «Локомотив» оказался сильнее казанского «Рубина» (1:0), «Краснодар» поделил очки с «Ростовом» (0:0), петербургский «Зенит» разгромил «Оренбург» (5:2).