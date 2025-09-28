Канищев: победа «Зенита» над «Оренбургом» — не показатель, с «Краснодаром» игры не было

Экс-футболист «Зенита» Александр Канищев высказался об игре сине-бело-голубых в матче 9-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром», где они победили со счётом 2:0. В субботу, 27 сентября, команда Сергея Семака разгромила «Оренбург» со счётом 5:2 в 10-м туре РПЛ.
«Нельзя сказать, что с “Краснодаром” у “Зенита” была фееричная игра. Больше просто повезло. Но везёт сильнейшим. Победа над “Оренбургом” же не показатель. Надо посмотреть, как “Зенит” будет играть с хорошей командой. С тем же “Краснодаром” не было игры. Так что сложно сказать, набирает ли команда форму.
Но «Зенит» — фаворит чемпионата«, — сказал Канищев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Марией Куцубеевой.