Канищев: победа «Зенита» над «Оренбургом» — не показатель, с «Краснодаром» игры не было

«Нельзя сказать, что с “Краснодаром” у “Зенита” была фееричная игра. Больше просто повезло. Но везёт сильнейшим. Победа над “Оренбургом” же не показатель. Надо посмотреть, как “Зенит” будет играть с хорошей командой. С тем же “Краснодаром” не было игры. Так что сложно сказать, набирает ли команда форму.